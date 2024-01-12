洞悉商機！2024產業7大趨勢　AI走向商業化、深偽讓資安需求高漲

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1.生成式AI走向專業化
生成式AI在2023年佔據新聞頭條，但這樣的炒作已經趨緩，企業面臨的下一個挑戰是如何將其商業化。公司越來越希望應用科技提高效率並節省成本，使得對生成式AI的專業應用需求日益增加。儘管生成式AI不太可能奪走民眾的工作，因為它需要人類的輸入來啟動、進一步改進和進行事實查核，但它可以提高人類的生產效率。然而這一切只是剛開始，在所有產業中，四分之三的公司預計到2027年將使用到人工智慧。
2. 深度偽造對網路安全構成挑戰
儘管生成式AI可能提升我們的生產力，但它也可能散布有害的虛假消息。深度偽造（Deep fakes）技術越來越容易製作，且越來越難以辨識。在AI的幫助下，針對性強、高度個性化的釣魚郵件已經開始取代笨拙的通用文字和PDF，並搭載惡意軟體，勒索病毒攻擊顯著增加，對網路安全產業構成了重大挑戰，但也促使更多的網路安全投資。
3.氣候變遷對抗升溫
在對抗氣候變遷的過程中，目前的重點主要集中在減緩措施上，包括減少溫室氣體排放和移除已經存在於大氣中的碳。然而，隨著溫度持續上升，人們逐漸意識到減緩措施進展不夠快。為了生存，我們需要適應更高的溫度以及越來越頻繁的極端天氣，如乾旱、洪水和颱風。且相關機會是多樣化的，包括種植能夠在乾旱中生存並適應變化氣候的農作物、開發適應氣候的基礎設施、建造防洪設施、設計反射熱的建築物、利用大數據更好地預測下一次極端天氣事件或建立提前警報系統等。
4.綠建築的高度發展
隨著越來越多人搬到城市內居住，我們需要更多的建築物來居住、工作和娛樂。隨著科技和建築材料的創新，房地產界也產生變化。舉例來說，建築資訊模型（BIM）軟體從規劃、設計到施工和營運，建築資訊模型不僅包括分析能源、熱能和照明等環境因素的工具，還可以促進配件預先製造，提高建築效率。在建築物內部，科技也有助於減少碳排放並提高舒適度，例如使用更好的隔熱材料、物聯網連接的照明和建築控制系統等。根據國際能源署的數據，全球對建築節能的投資從2015年的1,400億美元增加到2021年的預估值為1,900億美元。
5. 阿茲海默症的一絲希望
阿茲海默症（Alzheimer's disease）數十年來一直困擾著科學家們。它影響著全球近3,000萬人，以及經常提供照顧的他們的家人。美國最近批准衛采（Eisai）與百健（Biogen）公司的阿茲海默症藥物，並且這兩家公司還有望提交皮下注射劑型的藥物申請。在未來的一年，所有人都將關注新批准的藥物推出，包括衛采與百健的Lecanemab和禮來（Eli Lilly）的Donanemab，這些新療法專注於清除大腦中的一種叫做乙型類澱粉蛋白（amyloid beta）的蛋白質，並且隨著血液基礎診斷等工具的出現，希望在未來阿茲海默症患者能夠在疾病進展的早期開始治療，這可能會帶來更好的治療效果。
6.正向的生活方式再度流行
新冠疫情突顯健康的重要性，並給許多人提供了擁抱新愛好的時間。隨著時間的推移，健身產業持續蓬勃發展，健身房開始在商業街上的店面中佔據一席之地，對於越來越先進的設備以追蹤和鼓勵進步的需求也日益強烈。在接下來一年內，巴黎奧運可能為追求正向的生活方式和更健康的飲食注入新的動力。與此同時，一種新型的減重藥物（如Wegovy）成功模仿胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）激素，這可能進一步增加對健康生活方式的需求。在減肥後，人們可能會發現運動更容易實現，並且也更有決心保持健康。
7.體驗經濟的崛起
研究顯示，將金錢花在體驗上而不是物質商品上可以帶來更持久的幸福感，因為這些體驗可以與他人進行分享，而科技的發展開啟了新的互動方式，包括虛擬實境和電子競技。此外，在實體領域中，對於體驗的需求也在不斷增長，尤其是在零售店和旅遊領域。借助即時翻譯設備和生成式AI設計的行程安排，過去幾年出現的旅遊熱潮預計將在2024年持續蓬勃發展。