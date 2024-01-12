一國兩制香港模式　柯文哲：要讓中國知道在台灣沒市場

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外國媒體提問都非常關注兩岸議題，外媒詢問柯文哲如何面對「九二共識」？以及勝選後將如何與中國大陸發展關係？柯文哲表示，九二共識在台灣已經污名化，無法被多數民意接受，因此台灣應該嘗試著與中國溝通，不要再拘泥於名詞，朝發展實質交流努力。雙方應在可以合作的時候合作、需要競爭的時候競爭、必須對抗的時候對抗，他認為民進黨政府的問題是，在可以與中國合作的時也在對抗、國民黨則是必須對抗時卻想合作，這些都無法得到主流民意支持。
外媒提到香港議題成為2020總統選舉關鍵因素，這次似乎未有顯著影響?柯文哲則認為，台灣與香港顯著不同，台灣有自己的經費、軍隊、政府，「台灣絕對不會是香港，也不會成為香港」，柯文哲更斬釘截鐵的表示：「我們已經很清楚地讓中國知道，如果你的一國兩制是指香港模式，我現在就可以直接告訴你，這個在台灣沒有市場，台灣人民不會接受」。
外媒進一步提問，中國國家主席習近平已經表示，統一是歷史上不可避免的事件，詢問柯文哲如何讓他改變心意？柯文哲回應表示，沒有人會將國家的安全寄託在對方的善意、或習近平的意志上，台灣要有自主與自我保護的能力，台灣應建立嚇阻 (deterrence)能力，清楚讓中國知道如果訴諸武力，也將付出慘痛代價。
柯文哲說：「我願意和你溝通，我知道你的底線，但是希望你也了解我的底線，台灣的底線就是維持目前我們民主自由的政治體制和生活方式，我也知道你的底線是什麼，這在中間我們試著去尋找平衡點」，並且先解決現在的問題，增加溝通與善意，以避免擦槍走火，降低台海發生戰爭的風險。
柯文哲最後強調，表示現在美中關係一直在變化中，作為中華民國總統，就必須用耐心、毅力、智慧去找到那個平衡點。
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