網傳郭台銘公開信！宣明智證實：我經手、內容應該是郭董想講的

讓你回家投票！中橫便道今起「連4日」增開通行時段　

▲台8臨37線中橫便道因沿線工程陸續開工，調整為3個通行時段。〈圖／記者黃玿琮攝〉
▲台8臨37線中橫便道因沿線工程陸續開工，調整為3個通行時段。〈圖／記者黃玿琮攝〉

記者許若茵／台北報導

總統、立委大選在即，公路局中區養護工程分局宣布，為了讓大梨山居民可以如期回家投票，今（12）日起增開通行時段，但仍僅限原可通行中橫便道的5種對象，一般民眾還是要預約865號公車搭乘，不可自行驅車通過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
公路局中區養護工程分局說明，2024年總統、副總統暨立法委員選舉投票是國家重要活動，是人民參與公共事務最重要也最基本的權利，為利大梨山居民在外打拼的家人及有選票資格學子能如期返鄉投票通行，將自今至1月15日，由原開放3個時段增為5個時段(上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分)，並於16日恢復為3時段開放（上午7時、12時及下午4時30分），惟如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路局中區養護工程分局提醒，惟中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離及請開啟頭燈，以維安全。

公路局中區養護工程分局指出，通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)，一般民眾僅可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行驅車通過。

更多「2024大選」相關新聞。

大型重機上國道有望？交通部再打臉：騎士先改觀感

薪酸又沒前途！93%上班族想跳槽　月薪期望值破42K

燦星旅終結連8虧！總座喊今年拚EPS 1元、全年營收36億元

招募意願創11年新高！37%企業要擴編　3產業徵才超夯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選