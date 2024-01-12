黃金24小時陳其邁坐鎮左楠 籲票投李柏毅守住左楠未來
選戰進入倒數二十四小時，高雄市左楠區立委選情陷入膠著，市長陳其邁連續2天為黨籍立委候選人李柏毅車掃，陳其邁今(12)日在陪同立委候選人李柏毅車掃拜票，呼籲民眾「票投李柏毅，守住左楠的未來」，更稱李柏毅這席攸關未來高雄的產業、建設與交通發展的立委席次。李柏毅也拜託持者要用高的投票率來打敗對手，來爭取左營楠梓未來建設跟發展。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅與陳其邁隊今天一早就在楠梓區朝新路集結出發掃街造勢，行前陳其邁說，在左楠包括台積電設廠、新17線、翠華路及楠梓交流道，特色公園，過去都有李柏毅努力的成績，以後李柏毅到立法院，相信也會很堅定支持高雄預算。
陳其邁表示，李柏毅的選情不僅關鍵也較為膠著，而左營楠梓的台積電設廠、新台17線、翠華路拓寬、特色公園與爭取楠梓交流引道等政績都是李柏毅努力的成績，相信他在立法院會堅定支持高雄的預算，守護左營楠梓的建設。
陳其邁批評，國民黨侯友宜的發言人連前鎮漁港都反對，更嗆聲給高雄太多預算，他指出，前瞻基礎建設計畫裡有像是治水、軌道建設等等部分，與李柏毅未來推動的捷運紫線都非常有關係。陳其邁痛批，南部軌道建設在國民黨的眼中被認為食蚊子車廂、蚊子捷運，更對高雄如世運主場館等許多重大建設抱持唱衰、杯葛的態度。
陳其邁指出，支持李柏毅就是支持高雄建設，而左楠地區是半導體S廊帶至關重要的一塊拼圖，他也呼籲市民朋友，如果肯定自己在高雄經濟與建設上的成績，就集中選票支持李柏毅，絕對要守護好關鍵一席。
李柏毅強調，自己這一席不只關乎高雄八席是否能全上，更牽涉到未來中央與高雄市政府之間配合的連接橋梁，是左營楠梓大發展、大躍進的關鍵。他坦言壓力非常沉重，所以誠懇拜託所有選民朋友們，要來支持左營楠梓、支持李柏毅、支持在地建設的發展。