NBA／勇士隊大拍賣、Kerr也可能走人　兩大問題他們不得不去解決

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勇士在主場7連戰，僅取得2勝5敗，目前他們的戰績為17勝20敗，距離5成勝率還落後2場勝沙。球隊看起來會在2月9日的交易截止日前做出一些改變。《The Athletic》記者Shams Charania指出，勇士隊願意拍賣球隊中除了超級球星Stephen Curry之外的任何一名球員。
除了Curry之外所有人都可以賣 勇士隊交易截止日前應有大動作
「目前金州勇士隊的心態是除了Stephen Curry以外，所有人都有可能被交易。這就是他們目前的想法。」Charania表示，「這說法可能有點誇大了——Klay Thompson，我認為球隊仍然希望能留住他——但是除Curry之外、包括Andrew Wiggins在內的所有人，都必須為近期的兩次重大失敗承擔責任，他們都不是非賣品。」
此前外界盛傳最多的勇士交易對象，就是多倫多暴龍隊Pascal Siakam，他擁有出色的攻擊禁區能力，也擁有足夠的機動性和運動能力為這支球隊補上外線防守能力。Charania補充表示，勇士隊希望收購向Zach LaVine那樣長期的高價合約，以保留薪資調整的彈性。
勇士現有陣容中，他們可輪換的球員太多，這「甜蜜負荷」造成他們賽季過了三分之一仍難以確定固定陣容。如過他們能捨棄一些天賦，獲得一名球星級的球員，那或許能快速地解決大部份問題。
Steve Kerr失去年輕球員信任 他和勇士隊的合作到此為止？
而另一方面，勇士目前還沒有和Steve Kerr續約，這位現役傳奇教頭還可能留在球隊之中嗎？根據勇士隨隊媒體人Jason Dumas在節目《95.7 The Game》中的說法，他感覺前者似乎對近期的一切厭倦了，如果突然離開也不讓人感到意外。
「Kerr給我的感覺就彷彿就是他準備結束了。當然，我不認為他會退出籃球圈，但他的合約將在今年夏天到期，誰也不會懷疑他可能會在賽季結束後說出：『這是一段了不起的旅程，但我需要休息一下。』的發言。Kerr的執教成績很好，但現在他該有的都有了，奧運會打過之後，看看今年勇士隊的情況，如果他真的決定離開一下，我不會感到訝異。」
毫無疑問，Kerr是出色的季後賽教練，他的戰術哲學和短期系列賽的臨場調整，皆得到聯盟高度評價，也是最適合Curry、Thompson和Draymond Green的教練。但現在的情況是，他的所長無用武之地，如果勇士季後選擇靠向雙向計畫的另一邊，那離開對於這位名帥來說，確實是個選項。