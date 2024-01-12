嚴防春節疫情！XBB疫苗接種破百萬 Novavax慢了得等等
近期新冠肺炎疫情持續增溫，且春節前可能出現與流感同時達到疫情高峰的情況，民眾疫苗接種意願也因此大增。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，XBB疫苗接種人次已於日前破百萬，11日接種人次更創9月底來最高，而目前莫德納疫苗供應無虞、Novavax疫苗1月底會有另一批來台，鼓勵民眾積極接種。
記者林志怡／台北報導
羅一鈞說明，預估新冠肺炎與流感疫情未來3週還會持續上升，並在農曆春節前的1月28日至2月3日期間、同時達到高峰，其中新冠肺炎單日平均就診人次可達1.2萬到1.5萬，且年後還有一波JN.1為主的疫情，類流感單週就診人次則可達15萬人次。
為防範春節前後的新冠肺炎疫情，最近民眾急赴醫療院所接種XBB疫苗。羅一鈞指出，XBB疫苗接種人次於1月10日突破百萬，昨（11）日接種人次更達2萬6621，創9月底開打以來單日最高，截至今（12）日更累計達102.7萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計100.6萬人次，Novavax XBB疫苗累計2.1萬人次。
不過，由於Novavax XBB疫苗有33萬劑抵台時，經衛福部食藥署檢驗不合格，故截至1月底原廠公司提供換貨產品前，僅有13.2萬劑可用；莫德納XBB疫苗則尚有約120萬劑，另有331萬劑待驗收，供應無虞，民眾可放心接種。
疾管署提醒，民眾如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。