2024總統立委選舉！「投票要帶什麼、投票所查詢、選舉公報」一覽

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投票三寶：身份證、印章、投票通知單。
萬一少了印章、投票通知單，都還有補救方法，唯獨身分證不見、沒帶身份證的話，是絕對無法投票，也不能用護照、健保卡等證件代替。
🟡沒有印章可以投票嗎?
沒帶印章的話，現場可蓋手印，或是直接簽名即可。
🟡沒有投票通知單？
如果沒收到選舉公報、選舉通知單遺失，可先上網查詢投票所位置（點此連結），記下「選舉人名冊號次」，到指定投票所，告知工作人員就能快速查詢名冊、領票。
🔍選舉投票所地點查詢（點此連結內政部）
🟡選舉幾點開始、投票時間
投票時間為113年1月13日，上午8時至下午4時。
🟡沒收到選舉公報？
如果沒收到紙本選舉公報，中選會也在線上公布2024選舉公報網路版，可先了解選區候選人的號次及政見。
🔍2024選舉公報完整版線上看（點此連結）
🟡可帶小孩投票嗎？
中選會說明，有照顧兒童需求的家長們，「6歲以下兒童」可一同進入投票所。
🟡選舉注意事項
一般民眾最容易誤踩的地雷，就是進入投票所後手機響起，或是想拍照打卡、紀念首投。中選會提醒，請勿攜帶手機及攝影器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置可攜入（須確實關機）。
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