聯繫管道沒斷！周孟蓉：郭台銘曾說柯文哲若要找他 先去見周典論
屏東縣議長周典論的女兒周孟蓉昨天在臉書發文，轉述鴻海創辦人郭台銘去年11月25日打電話告訴他，為了守護中華民國他不會也不能支持柯文哲，支持侯友宜才能完成政黨輪替。對此，周孟蓉今（12）日現身哽咽回應，昨天發完臉書，今天早上父親周典論就遭借提，更提及郭台銘去年11月24日後曾說，如果柯文哲要找郭，先下南部找周典論，如果周願意接見，郭台銘會再做考慮要不要接見。
記者林怡昕／台北報導
周孟蓉昨晚在臉書發文，她負責任明確的轉述郭台銘去年11月25日打電話告訴他「為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」，總統大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨。
對此，周孟蓉今天下午與前國民黨中常委蕭景田，現身台北車站前受訪，被問及郭台銘說要下架民進黨，是否是不會支持柯文哲，集中選票支持侯友宜？周孟蓉指出，去年11月24日總統登記完後，郭台銘就說，如果柯文哲說要找他，郭有請幕僚轉達柯幕僚，如果柯要找郭，先下南部找周典論，如果周願意接見，郭台銘會再做考慮要不要跟他接見，也很清楚明瞭。
後續媒體追問，郭辦對周孟蓉在臉書發文「沒聽說過，不評論」？周孟蓉現在的發聲是否代表郭台銘的意思？周孟蓉則不回應轉身離去。
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