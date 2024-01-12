梁朝偉拍《2046》發高燒！爆料王家衛偏愛章子怡：我生病還要開工
國際名導王家衛的經典電影《2046》，由梁朝偉、鞏俐、王菲、木村拓哉、章子怡、劉嘉玲、張震與張曼玉共同主演，4K修復版即將重新上映。影帝梁朝偉曾透露，王家衛拍攝時特別厚愛章子怡：「我那時生病了都還要開工，因為導演說『不能休息，因為今天是章子怡最後一天拍攝，你怎麼樣都要拍！』所以我為了章子怡連發燒都要開工拍攝。」
記者黃雅琪／綜合報導
片中飾演旅館住客的章子怡，回憶起拍攝期間的艱辛：「我每天需要花3個半小時做髮型，而且是由一位60多歲的老師傅來做，蒸汽桶裡蒸1個小時，這就是王家衛導演對於造型的要求，是這麼來折磨我們的。」而這3個半小時，因為沒有劇本可以準備，只好請經紀人買瓶清酒來打發時間。
章子怡透露：「拍攝《2046》時，每天都是直到開工前，演員才能拿到2頁的手寫劇本，那時才會知道當天要拍的劇情與台詞，這對演員而言真的挑戰性極高，不過大家都樂於接受，因為這就是王家衛，也是他的魔力所在。」王家衛對於章子怡的敬業感到讚許：「章子怡是非常努力的演員，也非常進取，最亮眼的是她很國際化，對自己要求很高，永遠都清楚地知道自己想要什麼，而且做什麼都要做到最好。」
《2046》歷經了5年的拍攝，回憶拍攝起源，導演王家衛說：「哥倫比亞作家馬奎斯的名著《百年孤寂》中，第一句描述了一位在過去的人對未來的想像，而那個想像剛好符合現在，我很好奇這樣的邏輯是否可以在電影中被實現，借了一個舉世聞名的承諾，『香港回歸後的50年都不會改變』，我認為創造一部關於這個承諾的電影作為隱喻會很有趣，試著想像一座城市如果50年保持不變會發生什麼事，這就是《2046》的拍攝由來。」《2046》1月19日4K修復上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁