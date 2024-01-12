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黃國昌告發「台灣阿銘」公開信　侯競辦也反提誣告、妨害名譽

▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲（左）與律師簡榮宗共同向台北地檢署按鈴提告民眾黨不分區立委候選人黃國昌涉嫌誣告及妨害名譽（圖／記者潘千詩攝，2024.01.11）
▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲（左）與律師簡榮宗共同向台北地檢署按鈴提告民眾黨不分區立委候選人黃國昌涉嫌誣告及妨害名譽（圖／記者潘千詩攝，2024.01.11）

記者潘千詩／台北報導

網路昨天流傳一封「台灣阿銘的公開信」，指鴻海創辦人郭台銘呼籲支持者票投國民黨侯趙配，讓民眾黨不分區立委候選人黃國昌提告意圖使人不當選。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、律師簡榮宗今（12）日下午反控黃國昌涉嫌誣告、妨害名譽。黃子哲批黃國昌，虧你還是法律學者，明知故犯，知法犯法，踩到法律紅線，決不寬貸。

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簡榮宗表示，事實起由來自「台灣阿銘的公開信」，黃國昌認為是黃子哲或侯辦指使，黃國昌推論黃子哲為中華日報的董事，但公司都是分層負責，董事根本不會參與日常業務，更何況中華日報網路報已澄清，是在網路搜尋此訊息，該訊息在社群媒體很多，且非第一個發布，所以在10點50分轉載，但發現可能有誤，在12點下架，在黃國昌揚言提告前，就已經發現做錯下架。

簡說，第二，民眾黨發言人陳智菡昨天在記者會表明，早就掌握相關資訊，知道阿銘這封信的作者是誰以及誰發布，若早知道是誰撰寫，那怎會跟侯辦以及黃子哲有關呢？根本明知跟侯辦無關，基於政治攻防而做此推論。

▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲（左）與律師簡榮宗共同向台北地檢署按鈴提告民眾黨不分區立委候選人黃國昌涉嫌誣告及妨害名譽（圖／記者潘千詩攝，2024.01.11）
▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲（左）與律師簡榮宗共同向台北地檢署按鈴提告民眾黨不分區立委候選人黃國昌涉嫌誣告及妨害名譽（圖／記者潘千詩攝，2024.01.11）
簡榮宗指出，第三，今天是最後一天，沒人想打官司，只想衝刺，所以昨天下午記者會有說明清楚，也希望黃國昌能在今天中午更正，且昨晚聯電宣明智又說一次「我用人格保證，侯辦沒有造假」，但黃國昌仍未道歉。基於以上，認定黃國昌具有誣告及虛構事實的犯意，且指控黃子哲伸入媒體、指揮中華日報，也是子虛烏有，因此提告加重誹謗。

黃子哲說，昨天已經表達善意，今天中午前對他或國民黨提出澄清或道歉，就不會追究，但即便下了通牒，黃國昌仍一錯再錯，此種行為就跟你的政治生涯一樣，就是小丑一個，就是戲精，就是擅長濕背秀，擅長背骨秀，擅長嘶吼秀卻不知所云秀。

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