黃國昌告發「台灣阿銘」公開信 侯競辦也反提誣告、妨害名譽
網路昨天流傳一封「台灣阿銘的公開信」，指鴻海創辦人郭台銘呼籲支持者票投國民黨侯趙配，讓民眾黨不分區立委候選人黃國昌提告意圖使人不當選。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、律師簡榮宗今（12）日下午反控黃國昌涉嫌誣告、妨害名譽。黃子哲批黃國昌，虧你還是法律學者，明知故犯，知法犯法，踩到法律紅線，決不寬貸。
記者潘千詩／台北報導
簡榮宗表示，事實起由來自「台灣阿銘的公開信」，黃國昌認為是黃子哲或侯辦指使，黃國昌推論黃子哲為中華日報的董事，但公司都是分層負責，董事根本不會參與日常業務，更何況中華日報網路報已澄清，是在網路搜尋此訊息，該訊息在社群媒體很多，且非第一個發布，所以在10點50分轉載，但發現可能有誤，在12點下架，在黃國昌揚言提告前，就已經發現做錯下架。
簡說，第二，民眾黨發言人陳智菡昨天在記者會表明，早就掌握相關資訊，知道阿銘這封信的作者是誰以及誰發布，若早知道是誰撰寫，那怎會跟侯辦以及黃子哲有關呢？根本明知跟侯辦無關，基於政治攻防而做此推論。
簡榮宗指出，第三，今天是最後一天，沒人想打官司，只想衝刺，所以昨天下午記者會有說明清楚，也希望黃國昌能在今天中午更正，且昨晚聯電宣明智又說一次「我用人格保證，侯辦沒有造假」，但黃國昌仍未道歉。基於以上，認定黃國昌具有誣告及虛構事實的犯意，且指控黃子哲伸入媒體、指揮中華日報，也是子虛烏有，因此提告加重誹謗。
黃子哲說，昨天已經表達善意，今天中午前對他或國民黨提出澄清或道歉，就不會追究，但即便下了通牒，黃國昌仍一錯再錯，此種行為就跟你的政治生涯一樣，就是小丑一個，就是戲精，就是擅長濕背秀，擅長背骨秀，擅長嘶吼秀卻不知所云秀。