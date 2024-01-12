T1／中信特攻「最帥洋將」飛克離隊！進攻太偏科　65%出手在禁區

我是廣告 請繼續往下閱讀
飛克外線投籃能力不佳成其致命傷 整季三分球命中率僅有21.7%
飛克在球隊之中主要是擔任前鋒，很明顯他到來的一個目的就是為了頂替離隊的金恩的位置，後者在中信特攻奪得首冠的貢獻居功厥偉，可以打2-4號位，個人在單點強大的攻防能力能為球隊製造一個絕對的對位優勢，在比賽膠著時能用個人能力去打開局面。
在剛剛來到球隊時，飛克和中信特攻有一段蜜月期，他全能的身手以及無私的球風，讓球隊看起來找到了對的人選。但隨著賽季進行，他不擅長外線投籃的缺點開始被放大，本季其出賽12場僅出手23記三分球，命中率僅有21.7%，質和量都不及格；而且幾乎也不太投中距離，高達65%的出手集中在籃下。
去年的金恩，雖然三分球命中率也只有29%，但他主要是右側三分出手不及格，左側有4成水準；而且本季在獵鷹外線命中率高達44.3%，說明他擁有這方面的能力。而且金恩的中距離表現不錯，進攻手段也更多，禁區出手約佔總出手比例的45%，不像飛克那麼偏科。
特攻在主控林韋翰和能夠策應的長人曾文鼎受傷後，進攻端需要更多能自主處理球的人手，飛克現在進攻端的問題已被針對，有時候球隊在場上球的流動因此陷入停滯，找不到主攻點，當初找他來的原因，也因此而喪失。
牙買加籍的泰龍成為中信特攻第四洋將 衛冕軍捨棄鋒線型外援
在飛克離隊後，中信特攻宣佈與牙買加籍的泰龍（Tyran De Lattibeaudiere）簽約，32歲的泰龍，籃球生涯大部分都待在歐洲，分別效力過西班牙、瑞士及法國的職業聯賽，也曾參與以色列聯賽，本季則效力於法甲一級聯賽。202公分的他，在國外主要是打小前鋒，但球團聲明中表示他來到球隊後應會主打4、5號位。
泰龍臂展有215公分，防守條件不錯，再加上原本就在陣的艾德（Edgaras Zelionis）、克力斯（Kristijan Krajina），以及傑卡（Dragan Zeković），球隊洋將使用開始偏向兩內線。