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T1／中信特攻「最帥洋將」飛克離隊！進攻太偏科　65%出手在禁區

▲新北中信特攻洋將飛克外線投籃能力不佳，成為他在這支球隊中的致命傷。（圖／T1聯盟提供）
▲新北中信特攻洋將飛克外線投籃能力不佳，成為他在這支球隊中的致命傷。（圖／T1聯盟提供）

文/黃建霖

T1聯盟衛冕軍新北中信特攻，在完成12場賽事後宣布和洋將飛克解約，這位運動型前鋒身手全面，但外線能不足卻始終是其罩門，球隊和其分道揚鑣，恐怕很大一部分是出此因。在他離隊之後，特攻也找來牙買加籍外援泰龍頂替其位。

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中信特攻目前以9勝3敗戰績獨佔龍頭寶座，不過在賽季過了快要一半之際，他們的比賽內容也出現一些問題，特別是在進攻方面，球隊在比賽中常常會遇到一些麻煩和問題。球隊今天也宣布戰力調整，希望能找到更強悍、且全面的陣容。

▲新北中信特攻洋將飛克（Viktor Gaddefors）顏值出眾，本人在受訪時表示有有很多人說自己很像《自殺突擊隊》中的主角「瑞克·弗萊格上校」Joel Kinnaman。（圖／T1聯盟提供）
▲新北中信特攻洋將飛克（Viktor Gaddefors）顏值出眾，身手全面，但卻在季中就和球隊解約。（圖／T1聯盟提供）
飛克外線投籃能力不佳成其致命傷　整季三分球命中率僅有21.7%

飛克在球隊之中主要是擔任前鋒，很明顯他到來的一個目的就是為了頂替離隊的金恩的位置，後者在中信特攻奪得首冠的貢獻居功厥偉，可以打2-4號位，個人在單點強大的攻防能力能為球隊製造一個絕對的對位優勢，在比賽膠著時能用個人能力去打開局面。

▲飛克在2023-24賽季季的出手圖，他幾乎大部分出手集中於禁區內。（圖／翻攝自T1官網）
▲飛克在2023-24賽季季的出手圖，他幾乎大部分出手集中於禁區內。（圖／翻攝自T1官網）
在剛剛來到球隊時，飛克和中信特攻有一段蜜月期，他全能的身手以及無私的球風，讓球隊看起來找到了對的人選。但隨著賽季進行，他不擅長外線投籃的缺點開始被放大，本季其出賽12場僅出手23記三分球，命中率僅有21.7%，質和量都不及格；而且幾乎也不太投中距離，高達65%的出手集中在籃下。

去年的金恩，雖然三分球命中率也只有29%，但他主要是右側三分出手不及格，左側有4成水準；而且本季在獵鷹外線命中率高達44.3%，說明他擁有這方面的能力。而且金恩的中距離表現不錯，進攻手段也更多，禁區出手約佔總出手比例的45%，不像飛克那麼偏科。

▲上一季幫助中信特攻拿下隊史首冠的金恩，雖然外線也不穩定，但具備一定投射能力，進攻手段也比飛克更多元。（圖／翻攝自T1官網）
▲上一季幫助中信特攻拿下隊史首冠的金恩，雖然外線也不穩定，但具備一定投射能力，進攻手段也比飛克更多元。（圖／翻攝自T1官網）
特攻在主控林韋翰和能夠策應的長人曾文鼎受傷後，進攻端需要更多能自主處理球的人手，飛克現在進攻端的問題已被針對，有時候球隊在場上球的流動因此陷入停滯，找不到主攻點，當初找他來的原因，也因此而喪失。

牙買加籍的泰龍成為中信特攻第四洋將　衛冕軍捨棄鋒線型外援

▲在飛克離隊後，中信特攻宣佈與牙買加籍的泰龍（Tyran De Lattibeaudiere）簽約。（圖／中信特攻提供）
▲在飛克離隊後，中信特攻宣佈與牙買加籍的泰龍（Tyran De Lattibeaudiere）簽約。（圖／中信特攻提供）
在飛克離隊後，中信特攻宣佈與牙買加籍的泰龍（Tyran De Lattibeaudiere）簽約，32歲的泰龍，籃球生涯大部分都待在歐洲，分別效力過西班牙、瑞士及法國的職業聯賽，也曾參與以色列聯賽，本季則效力於法甲一級聯賽。202公分的他，在國外主要是打小前鋒，但球團聲明中表示他來到球隊後應會主打4、5號位。

泰龍臂展有215公分，防守條件不錯，再加上原本就在陣的艾德（Edgaras Zelionis）、克力斯（Kristijan Krajina），以及傑卡（Dragan Zeković），球隊洋將使用開始偏向兩內線。

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