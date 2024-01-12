狂賀！中信兄弟投手教練王建民52張高票入選台灣棒球名人堂

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2006、2007年，王建民單季連續19勝，並一度有望獲選賽揚獎，但最後還是無緣拿到，不過王建民的伸卡球，已經讓他站穩大聯盟。
王建民在2008年還有單季8勝2敗的成績，但他因為打擊回本壘傷了腳踝，整季報銷，隔年則是右肩手術，讓他只出賽12場，只有1勝6敗的成績。
王建民後來轉戰華盛頓國民隊，輾轉到多倫多藍鳥、甚至跟紅人隊、勇士隊、水手隊簽下小聯盟約，但他在2016年跟皇家隊簽下小聯盟合約，並且拚上大聯盟，重新找回身手。也成為電影《後勁》的故事原型。
職棒時期競技類由採訪棒球新聞10年以上的56位資深記者票選，選票必須回收2/3以上，且達到3/4以上（42票）門檻，開票結果，黃平洋23票、謝長享39票、羅敏卿5票、王光輝37票，王建民52票高票當選。
去年陳金鋒獲得41票、陳河東42票進入名人堂，王建民則拿到37票，僅差4票就能獲選，今年則獲得高票入選名人堂。
日治時期競技類由16位提名，3/4以上出席下，且獲得3/4以上票數才能入選。陳耕元獲得12票當選，其他候選人得票數如下：黃勝求3票、葉清德2票、黃家興0票。
日治、戰後、四級時期特別奉獻類票選方式與上述相同，開票結果，近藤兵太郎獲得16票、林佳興15票、彭誠浩14票，合計3人當選，其他候選人得票數如下，林國輝與林全興10票、蔡炳昌7票、蘇棟川6票。
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