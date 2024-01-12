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立足港都鹽埕50年！寶島鐘錶高雄名店嶄新開幕

▲「寶島鐘錶高雄名店」歷經近二年的規劃及工程期、斥資6千萬元，終於完成第三次蛻變，並於今（12）日舉行盛大開幕儀式。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲「寶島鐘錶高雄名店」歷經近二年的規劃及工程期、斥資6千萬元，終於完成第三次蛻變，並於今（12）日舉行盛大開幕儀式。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

寶島鐘錶高雄名店立足港都鹽埕區近50年以來，隨著高雄逐漸轉型為充滿觀光與藝術之美的一級國際城市，也從最初的傳統加盟分店經營模式，變身為目前寶島鐘錶系統中最頂級的名店。「寶島鐘錶高雄名店」自2003年起轉型以高端市場為目標，配合重新調整品牌和二度升級硬體空間來實現；而此次，歷經近二年的規劃及工程期、斥資6千萬元，終於完成第三次蛻變，並於今（12）日舉行盛大開幕儀式。

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▲改裝後營業空間再往上打通至三樓，營造出有如歐洲整棟型的鐘錶旗艦店感。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲改裝後營業空間再往上打通至三樓，營造出有如歐洲整棟型的鐘錶旗艦店感。（圖／記者陳美嘉翻攝）
總經理林秋彥表示，看好台積電在高雄的AI先進製程布局，對於南部半導體S廊帶的設廠及人才，將帶來更大群聚效應，可預期金字塔頂端客戶的精品消費需求將有爆發性成長，因此加大在高雄投資力道，斥資6千萬整棟重新裝潢。

談到全台最高級鐘錶通路，位於南台灣的寶島鐘錶高雄名店是愛錶人必會提及的所在，但在創立最初的十多年可不是現今這樣的定位和規模，而是以中低價位商品為主、無頂級服務條件、且面臨高強度競爭的環境。1991 年，寶島總部指派當時在寶島眼鏡事業部表現出色的林秋彥，加入鐘錶事業部與高雄名店團隊一起共同打拼，自此展開大刀闊斧的轉型變革。

▲整體空間皆以極耗時耗工的天然大理石材為主輔以沉穩實木材質，展現明亮而溫暖的氛圍。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲整體空間皆以極耗時耗工的天然大理石材為主輔以沉穩實木材質，展現明亮而溫暖的氛圍。（圖／記者陳美嘉翻攝）
此次全新寶島鐘錶高雄名店的硬體升級，已是在總經理林秋彥任內第三次執行的全店改裝案，相較於第一次將營運空間從一樓拓展至二樓，第二次大膽將一二樓打通為挑高樓中樓的奢華空間。這次不僅將營業空間再往上打通至三樓，營造出有如歐洲整棟型的鐘錶旗艦店感，而且品牌定位更明確、形象更完整、空間也更寬敞。

全新空間皆以極耗時耗工的天然大理石材為主輔以沉穩實木材質，展現明亮而溫暖的氛圍。一樓空間完整呈現了ROLEX勞力士及TUDOR帝舵表的最新形象專櫃區。往上到二樓，是 PATEK PHILIPPE百達翡麗原汁原味的品牌形象沙龍區等。再往上的三樓空間則是CHANEL香奈兒、HUBLOT宇舶表、Piaget伯爵、Chopard蕭邦、Breitling百年靈與Grand Seiko共六個品牌的最新形象專櫃區。

林秋彥表示，一間頂級鐘錶名店所需要的人事時地物各項條件，寶島鐘錶高雄名店都已齊備，無論是極佳的地理位置、專業的服務團隊，到全新的頂級裝潢，乃至最有魅力的品牌組合以及商品，這裡都能提供。開幕之後也將陸續舉辦各品牌的貴賓鑑賞活動，歡迎錶迷們有空就來走走看看，享受全新的空間與高雄名店為貴賓提供的尊榮服務。

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