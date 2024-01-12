明天總統大選！青年民主返鄉列車今發車　全台共27站點、52條路線

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青民協指出，本次青年返鄉列車專案去年12月8日上線，原本預計募得60萬元、啟動北中南東30多條交通路線，去年12月25日就達標，最後募資金額超過90萬元、共發出52條交通路線，將協助1200名青年返鄉投票，欲搭乘返鄉列車的青年只需出示事前提供的電子票券，並驗證年齡為具投票權的20至35歲的青年，以及戶籍地是否符合路線，即可坐上青年民主返鄉列車。
青民協說，今天發出24條客運路線，明天則會在上午發出26條客運路線、離島船班2個班次，預計所有列車將在投票日當天下午1點半前抵達目的地，讓更多的青年回家投票。
青民協理事長張育萌表示，在台灣為了就業、就學離鄉背井的人非常多，也因著必須回到戶籍地才能投票的限制，青年在參與公共事務上也有著結構性的困難，而回家投票也就成為了青年的共同記憶。
「年輕人絕不是政治冷感」張育萌表示，今天下午4點後的高鐵、台鐵的班次幾乎都客滿，再一次顯示了返鄉列車的重要性，也期待透過行動，讓候選人重視青年的聲音，將青年政策納入自己的政見中。
台學聯理事長翁歆媃表示，今年20到24歲的首投族總計有102萬人，共佔了選舉人數的四分之一。在異鄉讀書或者外地工作的遊子，或許因著返鄉負擔重，導致投票率較低，但這並不代表青年不關心政治，相反地青年反而對社會議題往往有自己的判斷。可惜的是，因著投票率較低，讓候選人提出的政策往往較忽略青年選民，返鄉成本的降低，將能夠有效的提升青年返鄉投票的意願。
台大研究生協會會長黃種賢表示，2020年還是首投族的他，曾經搭乘從東華大學出發的「青年民主返鄉列車」回家投票。此次由台大出發的第一班返鄉列車，在今天下午3點半出發，沿途將經過台中車站至高雄車站；從台大出發的第二班返鄉專車，則會在投票日上午8點，同樣由台大校門出發，載著同學們回到自己的家鄉。
最重要的是，台灣大學的2個班次，沒有一個位置是空著的。黃種賢說，「『滿載』意味著青年如今要以選票實踐民主價值，要以投票善盡公民責任，同時也更是意味著，青年返鄉之路何其迢迢，年齡與世代帶來的結構性投票成本，如何相對高昂。」
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