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明天總統大選！青年民主返鄉列車今發車　全台共27站點、52條路線

▲明（13）日就是2024總統大選，青年民主返鄉列車今（12）日發車，全台27個站點、共52條路線。（圖／青民協提供）
▲明（13）日就是2024總統大選，青年民主返鄉列車今（12）日發車，全台27個站點、共52條路線。（圖／青民協提供）

記者李琦瑋／台北報導

明（13）日就是2024總統大選！臺灣青年民主協會因應發起「這次，我們不改天—2024青年民主返鄉列車」，募資金額超過90萬元，總募資人數突破1500位，今明兩天從10所大專院校以及各縣市火車站發車，全台共有27個站點可供上、下車，發出共52條路線。除眾多客運班次反映熱烈外，由本島各地飛往金門的班機亦皆已售罄。

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2024總統暨立委選舉將於1月13日舉行，青民協延續過去2018及2020年的計畫，由青民協主辦、台灣學生聯合會合辦，串連全台各地的大專院校，號召超過40所學生會響應，以「線上募資」方式推出「青年民主返鄉列車」，20至35歲的青年只需要支付113元，即可以搭乘專車，返鄉投票，讓經濟不再是青年返鄉的考量。

青民協指出，本次青年返鄉列車專案去年12月8日上線，原本預計募得60萬元、啟動北中南東30多條交通路線，去年12月25日就達標，最後募資金額超過90萬元、共發出52條交通路線，將協助1200名青年返鄉投票，欲搭乘返鄉列車的青年只需出示事前提供的電子票券，並驗證年齡為具投票權的20至35歲的青年，以及戶籍地是否符合路線，即可坐上青年民主返鄉列車。

青民協說，今天發出24條客運路線，明天則會在上午發出26條客運路線、離島船班2個班次，預計所有列車將在投票日當天下午1點半前抵達目的地，讓更多的青年回家投票。

青民協理事長張育萌表示，在台灣為了就業、就學離鄉背井的人非常多，也因著必須回到戶籍地才能投票的限制，青年在參與公共事務上也有著結構性的困難，而回家投票也就成為了青年的共同記憶。

「年輕人絕不是政治冷感」張育萌表示，今天下午4點後的高鐵、台鐵的班次幾乎都客滿，再一次顯示了返鄉列車的重要性，也期待透過行動，讓候選人重視青年的聲音，將青年政策納入自己的政見中。

台學聯理事長翁歆媃表示，今年20到24歲的首投族總計有102萬人，共佔了選舉人數的四分之一。在異鄉讀書或者外地工作的遊子，或許因著返鄉負擔重，導致投票率較低，但這並不代表青年不關心政治，相反地青年反而對社會議題往往有自己的判斷。可惜的是，因著投票率較低，讓候選人提出的政策往往較忽略青年選民，返鄉成本的降低，將能夠有效的提升青年返鄉投票的意願。

台大研究生協會會長黃種賢表示，2020年還是首投族的他，曾經搭乘從東華大學出發的「青年民主返鄉列車」回家投票。此次由台大出發的第一班返鄉列車，在今天下午3點半出發，沿途將經過台中車站至高雄車站；從台大出發的第二班返鄉專車，則會在投票日上午8點，同樣由台大校門出發，載著同學們回到自己的家鄉。

最重要的是，台灣大學的2個班次，沒有一個位置是空著的。黃種賢說，「『滿載』意味著青年如今要以選票實踐民主價值，要以投票善盡公民責任，同時也更是意味著，青年返鄉之路何其迢迢，年齡與世代帶來的結構性投票成本，如何相對高昂。」

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