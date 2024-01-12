利菁砸5千萬投資大馬8千坪地！想邀炎亞綸出外景 卻因此事作罷
睽違3年，麻辣天后利菁再度復出，主持旅遊外景節目《天后出發吧》，和好友方芳芳、李翊君、葉璦菱、張秀卿等人造訪馬來西亞麻六甲，體驗當地的美食、景點，熱愛投資的她，因為在當地有好朋友，拍攝節目期間受邀一起在大馬投資買地，利菁砸下5000萬元買了8000坪土地，最近收到好消息，東盟要在旁邊蓋總部，土地可望快速增值，讓天后笑得合不攏嘴，透露未來想當大馬拿督。
記者江芷稜／綜合報導
《天后出發吧》今（12）日舉辦記者會，許久未露面的利菁穿著一身性感禮服亮相，她表示該節目是自己提案，再由馬六甲觀光局贊助，利菁更煞費苦心找了陪她一起出國的天王天后，她透露好友們平時不上通告，她只好保證錄節目就像姊妹淘出去玩一樣，安排美食、保母車接送，才讓他們點頭，原本還邀請炎亞綸當嘉賓，他本人雖有意願，卻因性騷擾風波被限制出境未能成行。
利菁說，好友李翊君很夠意思，從上海飛到馬六甲配合拍攝，氣溫從零度跳到三十度，給足利菁面子，利菁就安排她做SPA放鬆，李翊君不敢露身材，利菁一句「我要收視率！」讓好友配合露背露小腿，李翊君笑說：「我們檢哥管得很嚴的！」而葉璦菱也罕見在大馬夜市開金嗓，利菁就在旁收小費，大家玩得隨性自在。
利菁日前在臉書透露近視手術留下後遺症，還以為要換眼角膜，後來檢查發現是角膜白化，經過雷射治療，已經恢復到六成，讓她心情很好，出國拍攝也特別順利，目前節目已錄製6集，預計年前拍攝10集完成，利菁笑說：「現在最開心的就是自己眼睛好了，但老公發現有老花，我卻沒有。」
《天后出發吧》預計17日起，每週三晚上10點在三立都會台播出，帶領觀眾前往馬六甲，一起體驗馬六甲的旅行與生活。利菁透露她的閨蜜是當地的拿督，自己曾舉薦姜育恆拿到拿督頭銜，久未露臉的姜育恆也現身在節目中，「當拿督是要對當地有貢獻，我也希望經過這個節目，未來也能拿到拿督頭銜」。
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