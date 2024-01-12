選後中國不會大規模軍演？彭博：台安全官員評估北京將採經濟施壓
台灣明（13）將迎來2024總統及立法委員選舉，除了選情受到高度關注外，外界也相當關心中國干預選舉的行為、北京當局對選舉結果會作何反應。《彭博新聞》在昨日取得兩名我國安全官員說法，並引述其分析指出中國應不會選在選舉過後進行大規模軍事演習，然而可預期的事在新任總統今年5月上任之前將會加大對台灣的經濟壓力。
國際中心楊智傑／綜合報導
考量到台灣大選對於地緣政治的影響，中國是否會在選舉結果出爐後加大軍事恫嚇成為各界關心的焦點。在這篇《彭博新聞》報導中，2名台灣的國家安全官員透露，不論最終是哪位候選人勝出，北京當局預期都將在至新總統就任之前加強對台灣的經濟脅迫與其他種方式施壓，旨在加劇台灣各政黨之間的分歧。
官員指出，基本上中國軍方不太可能會選在此時在台海周圍進行大型軍演，主要原因是考量到冬季氣候不宜，考量到過去經驗，來自中國的軍事活動可能會隨天氣好轉，於3至4月期間才會增加。
另外，北京當局對選舉結果的反應也可能受限於中國內部，例如國內經濟復甦停滯、外資外企大批出走以及解放軍明顯因貪腐問題而產生的高層動盪等，而在外交方面，中國也試圖化解與美國已降至冰點的衝突關係，北京為此可能避免採取造成與華府關係破裂的行動。