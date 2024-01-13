投票日提神咖啡！7-11美式25元、拿鐵買2送2　全家拿鐵22杯688元

投票日四大超商優惠！7-11美式25元、拿鐵33元　全家霜淇淋買1送1

▲投票日四大超商優惠，7-11今起美式、厚乳拿鐵買2送2；全家有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元外，還有霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲投票日四大超商優惠，7-11今起美式、厚乳拿鐵買2送2；全家有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元外，還有霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

投票日四大超商優惠懶人包，7-11今起美式、厚乳拿鐵買2送2；全家除了有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元外，久違了霜淇淋買1送1也來了，使用指定支付方式，原價49元的霜淇淋半價爽吃；萊爾富美式買20杯送20杯、拿鐵買20杯送15杯；OK超商限時3天，美式、拿鐵同品項買2送1，《NOWnews》精算每杯原價、平均特價一篇看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月12日至1月15日
❗門市消費不限金額，即可享以下加購優惠

◾大杯濃萃美式買2送2，冰熱任選，5折，原價50元、特價25元

◾大杯厚乳拿鐵買2送2，冰熱任選，5折，原價65元、特價33元

◾特大珍珠奶茶買2送2，冰熱任選，5折，原價60元、特價30元

◾法國Mathez爆米花風味松露可可球買2送2，5折，原價99元、特價50元

◾法國Mathez經典松露造型可可球買2送2，5折，原價99元、特價50元

◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，5折，原價49元、特價25元

◾熱蠟筆小新焦糖／蜂蜜風味牛乳買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，5折，原價35元、特價18元

◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，5折，原價39元、特價20元

◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果買2送2，5折，原價15元、特價8元

◾御料小館原味嫩雞塊買2送2，5折，原價45元、特價23元

▲7-11投票日咖啡優惠開跑，門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵、珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11投票日咖啡優惠開跑，門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵、珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）
📍門市｜1月10日至1月15日

◾咖啡／飲料／啤酒／麵包／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品任2件79元、4件75折

◾持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。

◾購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶

▲7-11即起使用指定六大信用卡、支付工具，結帳滿500元折50元。（圖／翻攝自7-11）
▲7-11即起使用指定六大信用卡、支付工具，結帳滿500元折50元。（圖／翻攝自7-11）
📍門市｜1月10日至1月23日

◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯

📍APP｜即起至1月23日

◾特大杯美式56杯1688元，51折，原價60元、特價31元

◾特大杯拿鐵36杯1688元，66折，原價70元、特價46元

◾經典醇奶茶／純奶青任選60杯1688元，58折，原價50元、特價29元

◾中杯精品美式／精品拿鐵任選32杯1688元，59折，原價90元、特價53元

▲7-11龍年一路發寄杯活動，每會員限購4組，要特別注意兌換期限至2024年4月30日。（圖／7-11提供）
▲7-11龍年一路發寄杯活動，每會員限購4組，要特別注意兌換期限至2024年4月30日。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜1月12日起至14日

◾特濃美式第二杯10元，6折，原價55元、特價33元（可手機寄杯，同品項限10杯）

◾濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，59折，原價65元、特價38元

▲選舉日限3天，全家1月12日起至1月14日有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元買1送1。（圖／全家提供）
▲選舉日限3天，全家1月12日起至1月14日有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元買1送1。（圖／全家提供）
📍門市｜1月13日限定

◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元（限全盈+PAY）

📍APP｜即起至1月23日

◾大杯經典拿鐵22杯688元，59折，原價55元、特價32元

◾大杯經典美式26杯688元，59折，原價45元、特價27元

◾中杯單品拿鐵14杯688元，56折，原價90元、特價50元

◾中杯單品美式16杯688元，54折，原價80元、特價43元

◾私品茶65元系列20杯688元，53折，原價65元、特價35元

🟡萊爾富

📍門市、APP｜即起至1月30日

◾大杯美式買20送20杯，5折，原價45元、特價23元

◾大杯拿鐵買20送15杯，59折，原價55元、特價32元

▲（圖／萊爾富）
▲投票日萊爾富門市超值購與整買零取，大美式買20送20、大拿鐵買20送15。（圖／萊爾富）
🟡OK超商

📍門市｜即起至年1月12日

◾大杯美式買2送1，67折，原價45元、特價30元

◾大杯拿鐵買2送1，67折，原價55元、特價37元

◾大杯濃厚美式買2送1，67折，原價55元、特價37元

◾大杯濃厚拿鐵買2送1，67折，原價65元、特價44元

📍門市｜1月13日限定

◾經典阿華田7折，原價50元、特價35元

◾阿華田摩卡拿鐵7折，原價65元、特價46元

投票日提神咖啡！7-11美式25元、拿鐵買2送2　全家拿鐵22杯688元

選舉投票日回溫好天氣！「3地區」零星飄雨要帶傘　春節天氣出爐

快訊／投票日跌破10度！氣象署發佈「低溫特報」　警戒地區出爐

選舉日限3天！全家美式、拿鐵第2杯10元「可寄杯」　霜淇淋買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選