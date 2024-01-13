投票日四大超商優惠！7-11美式25元、拿鐵33元　全家霜淇淋買1送1

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📍門市｜1月12日至1月15日
❗門市消費不限金額，即可享以下加購優惠
◾大杯濃萃美式買2送2，冰熱任選，5折，原價50元、特價25元
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，冰熱任選，5折，原價65元、特價33元
◾特大珍珠奶茶買2送2，冰熱任選，5折，原價60元、特價30元
◾法國Mathez爆米花風味松露可可球買2送2，5折，原價99元、特價50元
◾法國Mathez經典松露造型可可球買2送2，5折，原價99元、特價50元
◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，5折，原價49元、特價25元
◾熱蠟筆小新焦糖／蜂蜜風味牛乳買2送2，原價35元、特價18元
◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，5折，原價35元、特價18元
◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，5折，原價39元、特價20元
◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果買2送2，5折，原價15元、特價8元
◾御料小館原味嫩雞塊買2送2，5折，原價45元、特價23元
📍門市｜1月10日至1月15日
◾咖啡／飲料／啤酒／麵包／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品任2件79元、4件75折
◾持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦
◾購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿100
📍門市｜1月10日至1月23日
◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯
📍APP｜即起至1月23日
◾特大杯美式56杯1688元，51折，原價60元、特價31元
◾特大杯拿鐵36杯1688元，66折，原價70元、特價46元
◾經典醇奶茶／純奶青任選60杯1688元，58折，原價50元、特價29元
◾中杯精品美式／精品拿鐵任選32杯1688元，59折，原價90元、特價53元
🟡全家便利商店
📍門市｜1月12日起至14日
◾特濃美式第二杯10元，6折，原價55元、特價33元（可手機寄杯，同品項限10杯）
◾濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，59折，原價65元、特價38元
📍門市｜1月13日限定
◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元（限全盈+PAY）
📍APP｜即起至1月23日
◾大杯經典拿鐵22杯688元，59折，原價55元、特價32元
◾大杯經典美式26杯688元，59折，原價45元、特價27元
◾中杯單品拿鐵14杯688元，56折，原價90元、特價50元
◾中杯單品美式16杯688元，54折，原價80元、特價43元
◾私品茶65元系列20杯688元，53折，原價65元、特價35元
🟡萊爾富
📍門市、APP｜即起至1月30日
◾大杯美式買20送20杯，5折，原價45元、特價23元
◾大杯拿鐵買20送15杯，59折，原價55元、特價32元
🟡OK超商
📍門市｜即起至年1月12日
◾大杯美式買2送1，67折，原價45元、特價30元
◾大杯拿鐵買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚美式買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，67折，原價65元、特價44元
📍門市｜1月13日限定
◾經典阿華田7折，原價50元、特價35元
◾阿華田摩卡拿鐵7折，原價65元、特價46元