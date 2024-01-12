充氣娃娃與飛彈警報！衛報看台灣大選：混亂且自豪地擁抱民主進程
台灣2024總統及立法委員選舉即將於1月13日登場，不僅台灣人關心，許多外媒也高度關注台灣選情。英國《衛報》今（12）日稱這次台灣大選是自1996年首次民選總統以來最受矚目的一次，稱投票結果「勝負難料（too close to call）」，認為選前充滿了喧鬧的競選活動，台灣選民「混亂且自豪地」擁抱民主進程。
記者倪浩軒/綜合報導
《衛報》以「充氣娃娃，嘻哈集會，飛彈警報（Inflatables, hip-hop rallies, and a missile alarm）為標題捕捉台灣在大選前的氣氛，報導中認為國防部日前針對中國衛星發出的警報，並沒有造成恐慌但引發了混亂，尤其是在英文翻譯的部分。
報導中指出台灣民眾在政治上嚴重分化，但混亂且自豪地擁抱民主進程，選舉季充滿了喧鬧的競選活動，在政治人物互相攻訐以及醜聞與假消息滿天飛下，較嚴肅且複雜的議題經常無法獲得更多討論，像是台灣不斷演變的身份認同，中國的威脅以及台灣在國際社會中的特殊地位。
報導接著簡單介紹了3位總統候選人，並指出雖然中國因素在大選中佔有重要地位，但經濟民生的問題也很重要，尤其是對於許多年輕人來說。
《衛報》提到，當數個月前藍白兩方嘗試合作並在君悅飯店於公眾面前「滑稽地失敗」後，民進黨將勝出似乎是板上釘釘的事，但選戰進行到現在，許多觀察人士對於投票結果已經沒有那麼確定。
《衛報》最後指出，無論選舉結果為何，世界最想知道的是北京會如何反應，近年來中國對於台灣的威脅變得更加嚴重，想要透過軍事演習、經濟脅迫、認知戰和外交孤立等等手段，來達到統一的目的。接受《衛報》採訪的台灣選民，有人認為這次選舉是戰爭與和平的選擇，也有人認為這次選舉是台灣要不要變成下一個香港的選擇，無論如何，這次選舉都將對台灣以及全球帶來深遠影響。