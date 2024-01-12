綠營再批侯友宜任內2年來社宅數掛蛋 新北府：台南、高雄才掛零
針對民進黨總統候選人賴清德競選總部再批新北市政府連續兩年自行決標的社會住宅數都掛蛋，新北市政府城鄉發展局今（12）日再度發布新聞稿澄清，指出市府推動逐步落實1.1萬戶社宅數，反指民進黨政府長期執政的台南市與高雄市政府社宅完工數到目前都還是掛零，反問潮水退了，到底誰沒穿褲子？質問還有什麼污衊市政的手段要盡出？
記者吳嘉億／新北報導
新聞稿中指出，新北市持續落實居住正義，推動社會住宅、包租代管、租金補貼等多元居住扶助資源協助市民安居；強調社會住宅不只自行興建，尚有容積獎勵捐贈、都市計畫變更等多元取得管道，逐步落實1.1萬戶，相關資訊都公開揭露在「內政部不動產資訊平台的社宅專區」，絕無什麼0戶社宅的假消息。
新北市政府呼籲，對於愛造謠及斷章取義的有心人士，屢屢批判新北市府的同時，不妨用同等標準檢視其他縣市政府，指出民進黨政府執政7年多以來，社宅蓋最少、房價漲最高，最不挺青年弱勢的，就是民進黨一直長期執政的台南市與高雄市政府，尤其是賴清德曾經待過的台南市政府更甚，社宅完工數到目前為止都還是掛0。
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