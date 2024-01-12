選戰最後一天！名醫看侯友宜參選以來進化　讚「生涯最精彩一役」

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沈政男說，後來侯友宜投入選舉，開始從政以後，這件事情竟然就被綠營拿來攻擊他，實在太離譜，而這樣的抹黑手法，一直到這次選舉還在使用，只是改成了抹紅。所以說侯友宜這次如果能夠勝選，最大意義之一，就是證明這樣的選舉手法在台灣已經無效了。事實上民進黨好像是鄭南榕的傳人、言論自由的守護者，但八年來，台灣言論自由被嚴重踐踏，是不爭的事實。
沈政男說，侯友宜最著名的案子，當然是拘捕陳進興，就在屢建戰功的警察生涯裡，豎立了鐵漢形象，給人認真、機警、可靠的印象，再加上樸拙的身段與簡短的口條，大家都以為他就是當警察直到退休了，侯甚至藍綠通吃，連民進黨都找他當警政署長，可見他在警察專業上多麼受到信任與倚重。
沈政男說，侯友宜在新北市的主政，受到全國最高評價，但地方施政需要的默默做事，到了總統選舉就不夠了，於是決定參選以後，侯馬上受到了支持度的震撼教育，而那樣的衝擊恐怕遠遠超過任何一次的槍戰。還好，侯趕緊充實自己，努力在口才上多加磨練，侯在競選過程中表現出的耐心、誠懇、學習與最重要的，對國家忠誠，與對人民負責的形象，讓他慢慢加分，逐漸晉身領先群。
沈政男也提到，當然，藍白合一事對他是一個關鍵，很可惜最後沒有把此事搞定，但侯確實已經盡力了。還好，後來他打了好牌，找了趙少康搭檔，有效拉抬了自己的聲勢，給賴清德帶來很大的威脅。且侯友宜的政見，因為有國民黨長年執政的經驗與龐大的幕僚團隊，很快地在內政、兩岸與外交上，都跟賴清德拉出一個對比，也獲得很大認同，喚起選民對國民黨擘畫台灣基礎建設的執政印象。
沈政男說，從醫療與長照的政見就知道，國民黨還是比較偏右的政黨，不會一味討好大眾，而是顧及各階層需要。在兩岸方面，顯然反中仇中那一套，已不那麼管用，越來越多人民希望重啟兩岸對話與交流，而侯友宜的立場也能獲得廣大支持。問題是，在野分裂仍舊是一個不容易征服的勝選障礙。就看明天，人民對政黨輪替的期待，能否把選票集中到侯康配身上了。
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