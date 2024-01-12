台幣活儲年息最高8%！想逐「利」而居的人　專家建議先搞清2件事

我是廣告 請繼續往下閱讀
王道銀行新戶禮提供新台幣高利活儲優惠，至4月1日期間，凡首次於王道銀行開戶且選擇「新台幣高利活儲年利率6.66%」優惠專案，自成功開戶的次一營業日起算2個月內，新台幣活儲帳戶餘額於10萬以內可享年利率6.66%的活儲優惠，超過10萬部分則依王道銀行活儲牌告利率計息。
新光OU數位帳戶推出新朋友獨享活動，即日起至6月30日，針對從未申辦新光銀行任一存款帳戶，並於專案期間首次成功開戶且專案期間持有效帳戶者，享有新台幣7萬元內年利率5.48% 計算之加碼優惠利率，為期4個月，加上牌告利率0.6%，最高享6.08%優惠。
將來銀行3月底前新戶享有5萬元內存款利率1%、5萬至20萬元3.5%優利，存滿20萬，利息逾1400元。當然，既有存戶優惠也有加碼，5萬至30萬元內活儲利率調升至1.5%，超過30萬則享利率1%且無金額無上限，就是要讓客戶們存好存滿，成為新年資金最佳去處。
台新銀行也針對2023年12月1日後首次成功開立Richart新台幣活期儲蓄存款帳戶，在專案期間持有效帳戶者，推出專屬優惠，只要在帳戶每日餘額大於新台幣1元，則可於符合條件之次2個營業日至次2個月第一個營業日止，享有新台幣10萬元以內3.2%年利率。LINE Bank新台幣活存口袋帳戶1.5%，不限新舊戶，1元起息、最高存5萬元。
Money101金融產品比較平台公關副理張書敏則指出，數位帳戶申辦高峰期已過，過去因疫情改變消費者金融行為，帶動數位普及化，各家銀行趁勢祭出高活存或活儲專案回饋。搶攻用戶佔比，隨著時間的推移，加上優惠縮水，申辦曲線自然呈下滑狀態，建議民眾若要賺取高利活儲，前提是留意各家起息點及優惠利率儲蓄上限，將最大化利息回報。
至於數位帳戶手續費優惠也縮水這部分，她則建議朝跨轉次數多或免手續費的方案做優先考量，因各家數位帳戶所能獲得的最高優惠利率，大多儲蓄上限以10萬元內，若以低於起息點的儲蓄金額或高於數位帳戶最高優惠利率金額，可以轉到主力帳戶，集中儲蓄火力同時也方便主力帳戶統一管理。
確實，目前銀行對於存款起息規定不一，根據銀行公會最新公告，以新台幣活儲來說，「1元起息」的只剩王道銀、將來銀行、LINE Bank、樂天國際銀行這4家，而在37家本國銀行當，有14家國銀計算是以「百元」為計算單位，不到百元不會給利息。另外，還有13家存款起息點設在5000元，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、新光銀行、安泰銀行、星展銀行、三信商銀、板信商銀、華泰銀行、全國農業金庫、高雄銀行。
此外，像是第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀、上海銀行、中信銀行、台新銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、凱基銀行、聯邦銀行、遠東銀行、渣打銀行、聯邦銀行、京城銀行、瑞興銀行，活儲存款起息都要1萬元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。