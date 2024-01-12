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前民進黨雲林縣議員顏旭懋　走私470公斤安毒遭判無期徒刑定讞

▲前民進黨籍雲林縣議員顏旭懋，因涉嫌販毒，遭判無期徒刑定讞（圖／顏旭懋臉書）
▲前民進黨籍雲林縣議員顏旭懋，因涉嫌販毒，遭判無期徒刑定讞（圖／顏旭懋臉書）

記者潘千詩／台北報導

前民進黨雲林縣議員顏旭懋3年前因走私第二級毒品安非他命共470公斤，市值高達數億元，案發後遭民進黨開除黨籍。最高法院維持歷審見解，駁回上訴，依共同運輸第二級毒品罪判處無期徒刑定讞。

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判決指出，顏旭懋於2021年2月至4月間與漁船「祥勇6號」船東陳耀華、「漁百財9號」船長莊啟義共謀走私毒品。

檢方指控，顏旭懋於同年4月至5月間，指示莊開船前往東沙島東南海域，向不明船隻取得38袋安非他命，隨後返台，由屏東縣某漁港入境並流入市面，該批毒品總重量約毛重470公斤，若以每公斤75萬元計算，在黑市總出售金額達3億5250萬元。

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