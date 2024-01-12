前民進黨雲林縣議員顏旭懋　走私470公斤安毒遭判無期徒刑定讞

前民進黨雲林縣議員顏旭懋3年前因走私第二級毒品安非他命共470公斤，市值高達數億元，案發後遭民進黨開除黨籍。最高法院維持歷審見解，駁回上訴，依共同運輸第二級毒品罪判處無期徒刑定讞。 我是廣告 請繼續往下閱讀 判決指出，顏旭懋於2021年2月至4月間與漁船「祥勇6號」船東陳耀華、「漁百財9號」船長莊啟義共謀走私毒品。檢方指控，顏旭懋於同年4月至5月間，指示莊開船前往東沙島東南海域，向不明船隻取得38袋安非他命，隨後返台，由屏東縣某漁港入境並流入市面，該批毒品總重量約毛重470公斤，若以每公斤75萬元計算，在黑市總出售金額達3億5250萬元。※【NOWnews 今日新聞】提醒您：少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995 黃國昌告發「台灣阿銘」公開信 侯競辦也反提誣告、妨害名譽投票前夕！全力查緝選舉不法 最高檢統計287人涉反滲透法質疑88會館報導帶風向！女檢告2記者提再議 1記者被發回北檢續查16分鐘偵訊影像消失 王郁文爆：檢稱上面指示一定要起訴高虹安