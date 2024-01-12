因債務糾紛不爽　高雄桌遊店槍擊案主嫌台南落網

高雄市三民區博愛一路1家桌遊店，今(12)日清晨6時遭2名男子持鎮暴槍闖入，同時對天花板開槍，造成女店員頭部受傷，6小時後，警方在台南市逮捕開槍的主嫌徐姓男子，徐稱因債務糾紛和員工起口角，開槍洩恨，並當場查獲涉案的鎮暴槍和毒品安非他命。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲警方從徐男身上查獲涉案的鎮暴手槍。（圖／記者郭凱杰翻攝）高雄市三民區博愛一路的一家桌遊店今清晨6點傳出槍響。兩名男子，以不明原因闖入店內，開槍後快速逃逸。警消獲報迅速趕到現場，發現一名女員工因天花板掉落的水泥塊受傷，頭部受損，隨即將她送醫治療。警方表示，徐姓男子日前曾造訪該店，由於口角糾紛產生懷恨之情。警方表示積極追緝其他涉案共犯，並進一步釐清犯案經過。整起案件涉及罪嫌包括恐嚇、傷害、以及毒品危害防制條例，已移請高雄地檢署進行調查。※【NOWnews 今日新聞】提醒您：少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995 黃金24小時陳其邁坐鎮左楠 籲票投李柏毅守住左楠未來凶殘惡鄰當幼子面砍殺父母 檢方：無教化可能性「求處死刑」不要讓認真的人孤單 陳建仁力挺專業立委李昆澤立足港都鹽埕50年！寶島鐘錶高雄名店嶄新開幕