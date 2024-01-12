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因債務糾紛不爽　高雄桌遊店槍擊案主嫌台南落網

▲高雄市警方在台南市逮捕今天在高雄桌遊店持鎮暴槍開槍的徐姓男子。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市警方在台南市逮捕今天在高雄桌遊店持鎮暴槍開槍的徐姓男子。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市三民區博愛一路1家桌遊店，今(12)日清晨6時遭2名男子持鎮暴槍闖入，同時對天花板開槍，造成女店員頭部受傷，6小時後，警方在台南市逮捕開槍的主嫌徐姓男子，徐稱因債務糾紛和員工起口角，開槍洩恨，並當場查獲涉案的鎮暴槍和毒品安非他命。

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▲警方從徐男身上查獲涉案的鎮暴手槍。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方從徐男身上查獲涉案的鎮暴手槍。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄市三民區博愛一路的一家桌遊店今清晨6點傳出槍響。兩名男子，以不明原因闖入店內，開槍後快速逃逸。警消獲報迅速趕到現場，發現一名女員工因天花板掉落的水泥塊受傷，頭部受損，隨即將她送醫治療。

警方表示，徐姓男子日前曾造訪該店，由於口角糾紛產生懷恨之情。警方表示積極追緝其他涉案共犯，並進一步釐清犯案經過。整起案件涉及罪嫌包括恐嚇、傷害、以及毒品危害防制條例，已移請高雄地檢署進行調查。

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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