崑山科大發布首份永續報告書 展現永續發展及實踐社會責任能量

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李天祥校長表示，此報告書的發布為建校近一甲子的挑戰與突破，將更勇於追求創新，導入對大學社會責任與高教公共性的實踐，並配合17項聯合國永續發展目標(SDGs)，將「善盡社會責任」及「永續發展管理」列入校務發展基幹重點項目，並回應SDG十大核心項目，作為大學社會責任的實踐。完成永續報告書認證與發佈，不僅是記錄該校過去努力的軌跡與績效，更是對未來承諾的展現，崑山科大將繼續致力於聯合國永續發展目標(SDGs)，並期待在未來的永續旅程上取得更多成就，為學生、社區及友邦環境創造綠色及友善環境、並發揮積極的影響。
崑山科大執行相關績效成果卓越，2022年《天下雜誌》「天下USR大學公民調查」，榮登全國私立科大第四名，也是南部科大第一，顯示該校於大學治理、社會參與、教學承諾、環境永續之大學社會責任四大面向，都能兼顧不同「利害關係人」。此外，團隊將成果參與全國競賽，年年獲獎，成果豐碩，分別榮獲「2020 TCSA台灣企業永續獎」大學USR 永續方案銅獎、「TSAA 2021台灣永續行動獎大學組」永續城市金牌；2022年榮獲第三屆《遠見》USR大學社會責任獎「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎；2022 TCSA台灣企業永續獎「永續綜合績效類-台灣永續典範大學獎」的社會共融領袖獎及永續報告大學銅獎；2023年則獲第四屆之《遠見》USR大學社會責任獎-「生態共好組」楷模獎及2023「TCSA台灣企業永續獎」循環經濟領袖獎及社會共融領袖獎。
崑大永續長暨行政副校長鐘俊顏補充，該校2022年首次參與世界綠色大學評比(UI GreenMetric World University Rankings)，排名第406名，為全球總排名前38％，2023年再度參與評比，躍昇為356名，為全球前30%，為中部以南唯一私立科大進入排名。2021至2023年連續出版3年「崑山科大大學社會責任年報」及USR新聞露出亮點已逾180則，顯示崑山科技大學致力推動綠色科技與校園永續不遺餘力，該校不僅是培育學生的基地，更是地方永續發展的實踐者。