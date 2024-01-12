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崑山科大發布首份永續報告書 展現永續發展及實踐社會責任能量

▲崑山科大發布首份永續報告書（圖／崑山科技大學提供）
▲崑山科大發布首份永續報告書（圖／崑山科技大學提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學展現全球永續發展目標及履行社會責任的堅定承諾，2023年12月完成首份永續報告書的認證與發佈，這是該校首次向公眾全面展示在環境永續、社會共融、學校治理與教學績效方面的成就，這份重要文件獲得了資誠會計師事務所的認證，保證了其準確性與透明度。

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▲崑山科技大學致力推動綠色科技，與校園永續不遺餘力（圖／崑山科技大學提供）
▲崑山科技大學致力推動綠色科技，與校園永續不遺餘力（圖／崑山科技大學提供）
崑山科大發布「永續報告書」，從組織、教學、研究、社會實踐四大面向出發，包含「關於崑山」、「社會責任暨永續發展」、「辦學績效」、「環境永續實踐」、「社會共融與和諧」、「善盡國際社會責任」等六個章節，將淨零排放與聯合國永續發展目標（SDGs）融入校務發展規劃中，同時匯集了2022年在環境保護、社會責任和治理方面的表現與成果，也展現在節能減碳、資源回收、以及推動綠色校園及永續教育等方面的努力。


李天祥校長表示，此報告書的發布為建校近一甲子的挑戰與突破，將更勇於追求創新，導入對大學社會責任與高教公共性的實踐，並配合17項聯合國永續發展目標(SDGs)，將「善盡社會責任」及「永續發展管理」列入校務發展基幹重點項目，並回應SDG十大核心項目，作為大學社會責任的實踐。完成永續報告書認證與發佈，不僅是記錄該校過去努力的軌跡與績效，更是對未來承諾的展現，崑山科大將繼續致力於聯合國永續發展目標(SDGs)，並期待在未來的永續旅程上取得更多成就，為學生、社區及友邦環境創造綠色及友善環境、並發揮積極的影響。


崑山科大執行相關績效成果卓越，2022年《天下雜誌》「天下USR大學公民調查」，榮登全國私立科大第四名，也是南部科大第一，顯示該校於大學治理、社會參與、教學承諾、環境永續之大學社會責任四大面向，都能兼顧不同「利害關係人」。此外，團隊將成果參與全國競賽，年年獲獎，成果豐碩，分別榮獲「2020 TCSA台灣企業永續獎」大學USR 永續方案銅獎、「TSAA 2021台灣永續行動獎大學組」永續城市金牌；2022年榮獲第三屆《遠見》USR大學社會責任獎「在地共融組」首獎及「生態共好組」楷模獎；2022 TCSA台灣企業永續獎「永續綜合績效類-台灣永續典範大學獎」的社會共融領袖獎及永續報告大學銅獎；2023年則獲第四屆之《遠見》USR大學社會責任獎-「生態共好組」楷模獎及2023「TCSA台灣企業永續獎」循環經濟領袖獎及社會共融領袖獎。

崑大永續長暨行政副校長鐘俊顏補充，該校2022年首次參與世界綠色大學評比(UI GreenMetric World University Rankings)，排名第406名，為全球總排名前38％，2023年再度參與評比，躍昇為356名，為全球前30%，為中部以南唯一私立科大進入排名。2021至2023年連續出版3年「崑山科大大學社會責任年報」及USR新聞露出亮點已逾180則，顯示崑山科技大學致力推動綠色科技與校園永續不遺餘力，該校不僅是培育學生的基地，更是地方永續發展的實踐者。

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