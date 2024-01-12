林襄遭爆「被冷凍」才離開樂天！隊友岱縈出面親揭實情
樂天桃猿啦啦隊女神林襄，跨足演戲多方發展人氣旺，今（12）日證實有眾多球團來接洽新合約的部分；她的隊友林岱縈（羚小鹿）出席「花之舞光影展」，被問到林襄是否因為與球員馬傑森交往，違反「禁愛令」遭到冷凍，林岱縈說自己沒有特別留意，但女孩們的出場次數會依照工作量調整。
記者黃雅琪／台北報導
林襄經紀人莉奈今日表示，有眾多球團來接洽林襄的合約：「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中。」而林襄之所以會選擇離隊，外傳是因為與球員馬傑森交往，違反「禁愛令」遭到冷凍，去年下半季僅出場6次。
林襄隊友林岱縈今日出席「花之舞光影展」提到，女孩們的出場次數起初都是一樣的：「有些女孩工作比較多，出席就比較少。」至於真相是什麼？她認為還是要問本人比較清楚，坦言自己今天才知道林襄要離隊，私下有關心對方，希望大家都能尊重她的決定。
不只林襄忙到不行，林岱縈今年尾牙也接了超過10場，之後還要到韓國培訓準備第二支單曲，但她說自己會找到平衡點，平衡演藝事業與球場工作；至於未來對啦啦隊工作的規劃，林岱縈笑說：「我應該會跳到沒有人要我為止，畢竟是自己最喜歡的工作！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁