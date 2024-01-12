選前台股觀望！選後向上還向下？分析師估震盪整理機率大

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分析師翁偉捷回應《NOWnews今日新聞》提問選後台股走勢如何表現時表示，本周台股疲弱，主要是國際市場部分，蘋果遭到降評，再加上市場針對美國今年第一季降息預期逐漸退燒，影響美股走勢也延緩甚至壓抑了科技類股，台廠科技股當然也無法獨善其身。
另外，就是總統大選前戰況膠著，投資人或是丙種資金先落袋為安，希望等到選後有結果，不確定因素消除後，再重新規劃與布局，因此他預期選後台股將相對疲弱與震盪，且可能沒有一個比較明確的方向性受到主要資金青睞。
翁偉捷指出，其實選前不管誰當選，政策概念股都有人押寶，但現階段大多已經下好離手或是做部分了結出場了，預計選後應該是籌碼重新洗牌的開始，預期不會有太大的變動，且看選前台股拉到近萬八，後來國安基金護盤動作也沒有太大，等於護盤行情結束，在這樣的狀況下，預期選後沒有這樣的支撐，指數可能會往下修正。
翁偉捷進一步表示，看看2019到2023年台股有個慣性，就是上半年普遍偏低迷，通常要到第三季開始醞釀，第四季行情才會重新表現，下半年才可能重新醞釀一波行情。另外，他認為，選後台股仍會以國際市場與美股為主，討論美國什麼時候降息，或是什麼時間結束量化緊縮，對台股的影響可能還比較重要。
翁偉捷指出，目前市場大多擔心的是美國聯準會政策的反覆，導致通貨膨脹再起風險，因此台股選前同樣也是反映「今年3月降息機率低」這件事，投資人可能得留意，如此一來整體延後反映「今年何時降息」就會一直存在，如果今年不降息將成為巨大黑天鵝，代表全球股債可能崩盤。因此在美方沒有「好消息」刺激下，台股選後預期短期將呈下修的狀況，唯下修幅度並不會太多，有很大機會是震盪整理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。