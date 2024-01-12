SBL／確定了！1月19日舉行開幕戰 籃協公開歡迎PLG、T1球員加入
中華民國籃球協會今（12）日舉行第21屆SBL及第19屆WSBL領隊會議，由籃協秘書長李雲翔主持，男女籃八隊皆派員參加。會中確認賽程及各隊球員名單，將於1月19日於板橋體育館進行開幕賽，賽程將於本會官方網站及社群公佈。
NOWnews/台北報導
李雲翔秘書長表示，無論風風雨雨，SBL及WSBL八隊仍鼎力支持台灣籃球，給年輕球員舞台，門票於1月16日中午12:00年代售票系統開賣，希望球迷進場，給球隊、球員最直接的支持與鼓勵。
本屆賽事，將球員人數上限提高至20人，本土球員及洋將異動截止日延後，也首次開放球員季中交易，期限皆為為4月8日下午17:00，方便各隊進行補強。另外，本次領隊會議也明定，歡迎曾在P LEAGUE+及T1的球員加入SBL，籃協的立場是鼓勵三聯盟交流。
籃協為推動防賭及假球，特別於1月14日再次擴大舉辦講座，再次邀請桃園地檢署主任檢察官黃榮德上課，要求SBL及 WSBL八隊隊職員、球員全員出席，將一再耳提面命，要求球員務必遠離賭博。SPOC張承中副秘書長表示，三聯盟十五隊中，已有十二隊與當地檢察署連線，籃協將繼續嚴格督促各隊進行，1月底將檢討法治教育成果。