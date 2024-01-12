收容所半夜警報大響！兇嫌「竟是哈士奇」偷零食 還傻笑迎接警察
美國一間動物收容所某天凌晨辦公室突然警報大響，負責人被驚醒後立即查看監視器，發現兇嫌是收容所內的一隻哈士奇，突破狗舍在辦公室「拆家」翻找零食。一名警察到場協助安撫，哈士奇還搖尾巴上前討摸，讓員警感到無奈又好笑，不久後哈士奇也順利被領養走，「辦公室歷險記」迎來溫馨的結局。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《The Dodo》報導，美國亞利桑那州（Arizona）當地一間收容所「Lost Our Home Pet Rescue」，2023年11月16日凌晨突然辦公室警報大響，由於偵測到入侵者出現，收容所負責人波蘭克斯（Jodi Polanksi）立即起身查看監視器，發現兇手竟是一隻哈士奇，突破狗舍衝進辦公室內「拆家」。
波蘭克斯擔心狗狗會從收容鎖大門逃脫，因此緊急通知附近警察尋求協助。但哈士奇發現了辦公室內有寵物零食，因此開始翻找辦公室，把現場弄得一團亂，獨自玩得不亦樂乎。當員警到場時，哈士奇還搖著尾巴傻笑迎接討摸，員警也幫忙安撫狗狗，並帶回籠舍安置，還自發性地幫忙打掃現場，將零食殘骸及翻倒的桌椅都整理乾淨。
波蘭克斯隔日進辦公室，發現現場變得乾淨整齊，第一反應是驚喜無比，接著也感謝這位員警的協助，「他們總是為我們社區的動物付出更多」。而這隻哈士奇在「辦公室冒險事件」不久後，也很快地被一個充滿愛心的認養了，溫馨結局讓收容所的工作人員都相當開心。