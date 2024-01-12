選前最後一天！合體蕭美琴車掃 賴清德喊：全國美德站出來
選前最後一天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（12）日下午在台北合體掃街造勢，賴清德表示，這週跟蕭美琴全國大車掃、分進合擊，下午在台北市會合，也跟8席優質的立委候選人在台北團結在一起，呼籲全國美德都站出來，大家共同完成最後一哩路。
記者陳佩君／台北報導
選前黃金周，賴清德、蕭美琴分進合擊在全台展開大車掃，賴清德、蕭美琴今在雙北展開車掃，下午15時30分合體掃街，從忠孝東路七段一路向西，沿途行經南港、東區商圈、台灣科技大學一帶，最後抵達位於北平東路的中央黨部前，沿路上許多支持者揮舞著旗幟，表達對「賴蕭配」支持。
賴清德在出發前表示，他和蕭美琴全國大車掃、分進合擊，下午在台北市會合，跟8席優質的立委候選人在台北市團結在一起，呼籲全國美德都站出來，大家共同完成最後一哩路，讓美德贏台灣，也讓台灣贏得美，也希望今天晚上大家站出來、在板橋會合，明天大家一定要出來投票，守護台灣的民主，讓台灣往前走。
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