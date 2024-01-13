投票日早晨急凍10°C！日夜溫差破12°C 「3地區」整天有降雨機率
今（13）投票日天氣大致穩定，各地為晴到多雲，清晨輻射冷卻影響，天氣仍偏冷，氣象署針對8縣市發布低溫特報，新竹至嘉義及南投地區有攝氏10度以下低溫機率，白天氣溫回升，日夜溫差最多達攝氏12度，降雨部份各地天氣晴朗，花東、恆春半島水氣較多，白天整天都有局部短暫雨機會，外出記得攜帶雨具。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員葉致均提醒，今（13）日天氣跟週五差不多，受到輻射冷卻影響，清晨晚上天氣較涼，中部以北、東北部低溫攝氏10度至14度，其他地區攝氏15至17度，白天高溫北部、東半部回升至攝氏24度至26度，中南部高溫攝氏24度至26度，一早出門投票別忘加件外套。
投票日、週日西半部天氣穩定，多雲到晴可見陽光，花東、恆春半島水氣較多，白天一整天都有局部短暫雨機會。週日氣溫持續回升，環境風場轉為偏東風，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，清晨低溫再多回升1至2度，白天高溫北部、東半部24度至26度，中南部高溫24度至26度。
中央氣象署預報指出，下週一（15日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，預計影響到下週二（16日），這兩天在迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。
下週三（17日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；下週三、下週四（17日、18日）東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
此外，13日清晨馬祖及14日晚起至15日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。
19日東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼；20日、21日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區易有降雨，其他地區為多雲到晴。