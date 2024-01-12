鴻海研究院量子計算領域再創佳績　2項研究成果獲頂尖研討會接收

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謝明修進一步指出，相較於目前唯一已知的構造方法，研究院開發的這種編碼構建更加明確簡單，更容易理解和應用。在文章中也討論了應用於古典編碼的可能性，這些對應的傳統編碼可以用於保護日常技術中的信息，如計算機和智能手機。總的來說，這項工作大大的推進了編碼理論的領域，對於量子和古典信息處理具有實際意義。
另一篇工作「A new operator extension of strong subadditivity of quantum entropy」的主要貢獻在提出了一個新的數學不等式，該不等式描述了不同子系統之間的關聯性，有助於我們理解量子系統裡不同子系統之間的關係。
因為量子系統與我們習慣的古典系統有很大不同，瞭解它們的行為對於發展新技術，如量子電腦，至關重要。總的來說，這項工作有助於我們瞭解量子系統的運作方式，以及分辨它們是否有可能解決古典電腦難以或無法解決的問題。
林鼎鈞目前正在美國加州大學-聖地亞哥分校(UCSD)攻讀物理博士，學術興趣在結合物理與計算機理論來解決量子計算難題。Adam Wills英國劍橋大學數學系碩士畢業，學術興趣在從數學角度切入解決量子計算、量子糾錯等問題。兩位目前皆為量子所海外 internship program成員。
The Conference on Quantum Information Processing（QIP）是量子計算理論最有聲望的頂級研討會，年度相關重要成果都會在該研討會以口頭報告形式進行發表。1月13日至19日所舉辦之QIP 2024，將在臺灣由鴻海研究院與臺灣量子電腦暨資訊科技協會以及中研院、臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學與中山大學等學術合作夥伴舉辦，邀請世界各地的頂尖研究人員，共同討論量子資訊科學的最前沿理論及實驗進展，主題含括量子資訊、量子密碼學、量子糾纏、量子糾錯及量子演算法等。