職場薪女力／從小編輯爬到產業頂峰　機械女王蔡惠卿的自我實現

鴻海研究院量子計算領域再創佳績　2項研究成果獲頂尖研討會接收

▲鴻海旗下鴻海研究院量子計算研究所再創佳績，今年兩項研究成果榮獲頂級量子計算研討會。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海旗下鴻海研究院量子計算研究所再創佳績，今年兩項研究成果榮獲頂級量子計算研討會。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海旗下鴻海研究院量子計算研究所再創佳績，今年兩項研究成果榮獲頂級量子計算研討會：The 27th Conference on Quantum Information Processing（QIP 2024）接收！該研究分別為「Geometrically Local Quantum and Classical Codes from Subdivision」，由量子所所長謝明修、研究員林鼎鈞、Adam Wills提出的研究成果；以及「A new operator extension of strong subadditivity of quantum entropy」由量子所所長謝明修、研究員林鼎鈞，以及加州大學戴維斯分校的合作成果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
談及本次研究成果，所長謝明修指出「Geometrically Local Quantum and Classical Codes from Subdivision」的主要貢獻在於建構了一個具有最佳能量屏障且幾何局部的編碼。這表示該量子低密度同位檢查錯誤更正碼旨在保護量子信息免受噪音和錯誤的影響，並且其解碼器的操作僅涉及少量且空間局部的量子位元，降低了測量錯誤的機會。

謝明修進一步指出，相較於目前唯一已知的構造方法，研究院開發的這種編碼構建更加明確簡單，更容易理解和應用。在文章中也討論了應用於古典編碼的可能性，這些對應的傳統編碼可以用於保護日常技術中的信息，如計算機和智能手機。總的來說，這項工作大大的推進了編碼理論的領域，對於量子和古典信息處理具有實際意義。

另一篇工作「A new operator extension of strong subadditivity of quantum entropy」的主要貢獻在提出了一個新的數學不等式，該不等式描述了不同子系統之間的關聯性，有助於我們理解量子系統裡不同子系統之間的關係。

因為量子系統與我們習慣的古典系統有很大不同，瞭解它們的行為對於發展新技術，如量子電腦，至關重要。總的來說，這項工作有助於我們瞭解量子系統的運作方式，以及分辨它們是否有可能解決古典電腦難以或無法解決的問題。

林鼎鈞目前正在美國加州大學-聖地亞哥分校(UCSD)攻讀物理博士，學術興趣在結合物理與計算機理論來解決量子計算難題。Adam Wills英國劍橋大學數學系碩士畢業，學術興趣在從數學角度切入解決量子計算、量子糾錯等問題。兩位目前皆為量子所海外 internship program成員。

The Conference on Quantum Information Processing（QIP）是量子計算理論最有聲望的頂級研討會，年度相關重要成果都會在該研討會以口頭報告形式進行發表。1月13日至19日所舉辦之QIP 2024，將在臺灣由鴻海研究院與臺灣量子電腦暨資訊科技協會以及中研院、臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學與中山大學等學術合作夥伴舉辦，邀請世界各地的頂尖研究人員，共同討論量子資訊科學的最前沿理論及實驗進展，主題含括量子資訊、量子密碼學、量子糾纏、量子糾錯及量子演算法等。

鴻海12月營收4601億　月減29.2%但優於市場預估

蔣尚義為何加入鴻海　透露因為「最完整」全世界找不到第2家

鴻海高雄軟體研發中心啟用　聚焦3智慧平台、產值上看2000億美元

鴻海11月營收歷年同期次高　展望Q4：優於原先「顯著成長」預期

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選