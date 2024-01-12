廝殺梁朝偉、役所廣司！吳慷仁再戰亞洲電影大獎影帝

電影《富都青年》由金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導，金馬影帝吳慷仁、陳澤耀主演。今（12）日亞洲電影大獎公布入圍名單，催淚兄弟檔吳慷仁、陳澤耀雙雙入圍「最佳男主角」、「最佳男配角」，吳慷仁將與坎城影帝梁朝偉、役所廣司廝殺，陳澤耀則再度與《年少日記》表現亮眼的黃梓樂一同入圍。
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁憑藉著《富都青年》聽障者阿邦一角奪得多個影帝獎座，這次在亞洲電影大獎將和神級演員前輩競爭，吳慷仁表示：「感謝大會，非常榮幸能夠跟亞洲這麼有分量的演員一同提名，期待來到香港出席此盛事，跟其他提名者交流及分享演戲心得！更多謝導演王禮霖以及電影裡面飾演弟弟的陳澤耀，獎項提名是對電影額外的鼓勵。」
片中飾演弟弟阿迪的陳澤耀，自電影上映以來同樣受到各界肯定，陳澤耀感動說：「在忙碌的《富都青年》宣傳工作中被告知獲提名，還未回過神來，但也很開心！感謝哥哥吳慷仁、導演王禮霖和整個團隊的努力，把演員呈現給大家。很期待到香港出席頒獎禮，在台灣金馬獎認識了梓樂，並約定了我去香港的時候要見面，期待梓樂帶我遊玩。也恭喜其他馬來西亞入圍電影，馬來西亞電影能夠衝出海外並不容易，所以感謝亞洲電影大獎，感謝喜歡電影的每一位。」
《富都青年》昨日於新加坡上映，與導演王禮霖交情甚篤的金曲歌王林俊傑也特別來觀影，在社群平台大呼感動：「極度觸動人心的一部電影，劇情拍出了人性、萬物的兩面、無條件付出的愛，非常催淚。」也讚兄弟演技：「吳慷仁和陳澤耀扮演的兄弟角色，絕對是用最少台詞打動最多人的演出，太值得讚賞了！」想念過去與導演王禮霖多年前在馬來西亞一起宣傳專輯、打拚的日子：「看了電影之後，更加以你為榮！真是被經紀耽誤的編劇、導演。」電影《富都青年》現正熱映中。
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