王淨揭情傷「劈腿不代表是壞人」　認愛曹佑寧1年：他很棒

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水瓶座的王淨腦迴路不同於一般人，以往在感情上也受過背叛的傷，但是她卻沒感受到俗世男女那種恨意，她淡淡說：「就我自己的經驗，被劈腿一定會傷心，覺得被背叛，但是不代表這個人很壞，他一定有一塊缺失需要去尋找，那就為後果承擔。」強大的自信來自王淨很清楚，沒有誰是非他不可，「我不覺得在一段感情上被不要了，我的世界就會毀滅。」
王淨、曹佑寧水火交融 認愛1年超甜蜜
王淨坦言自己受吸引的對象，就是「直率、簡單」的人，有沒有成就無所謂，「我是他的女友，又不是他的主管。」出道7年，男友曹佑寧是王淨最公開放閃的一任，王淨談到他滿是甜蜜，笑說「他很棒」，導演柯貞年認識雙方，也表示：「小曹有一個很神奇的力量，他沒有計較那麼多，讓人很舒服自在，王淨情緒波動比較大，小曹很穩定，完全可以理解他們為什麼會在一起。」
《非殺人小說》抓凶手 隋棠紅洋裝暗示關鍵
在《非殺人小說》裡，劉冠廷背著女友王淨偷吃鄰居隋棠，醒來卻捲入一夜情對象的離奇命案，而緝凶的線索舖在大大小小的場景裡，柯貞年表示整部戲圍繞「紅、黃、綠」3個色系展開，隋棠身上的紅洋裝，在所有具有嫌疑的住戶裡，都是不同的樣子，「有人覺得像狐狸精，有人覺得俠氣，反射的就是自己想從這個女人身上得到的缺乏那一塊。」
劉冠廷被戲稱「劉監製」 3樓層高爬窗一口答應
導演柯貞年常常戲稱劉冠廷「劉監製」，因為他不僅管自己角色，也很在意其他人的戲合不合推理劇該有的邏輯，拍戲的賣命程度也讓柯貞年很訝異，第2集裡，有一幕是劉冠廷從隋棠住的3樓那一帶爬窗逃走，導演開玩笑說：「不要吊鋼絲了。」劉冠廷沒有第二句話，就回「可以啊」，可說是有求必應。
《非殺人小說》卡司包括劉冠廷、隋棠、王淨、卜學亮、大文、劉亮佐、柯叔元、于子育、曾珮瑜、段鈞豪、張詩盈、張書豪、林子熙與方郁婷等實力派演員一同飆戲，將在2024年1月17日起每周三晚間6點於CATCHPLAY+影音平台、愛奇藝國際站同步更新上架，1月21日每周日晚間8點於八大戲劇台、晚間9點於CATCHPLAY電影台同步更新跟播。
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