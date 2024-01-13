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王淨揭情傷「劈腿不代表是壞人」　認愛曹佑寧1年：他很棒

▲《非殺人小說》王淨詮釋「愛到卡慘死」的酒促妹，自揭被劈腿情傷。（圖／CATCHPLAY）
▲《非殺人小說》王淨詮釋「愛到卡慘死」的酒促妹，自揭被劈腿情傷。（圖／CATCHPLAY）

記者羅凌筠／台北報導

王淨在推理台劇《非殺人小說》裡為愛犧牲，男友劉冠廷抱持星夢卻當萬年臨演，靠王淨當酒促、借高利貸支持同居生活，外人看來這個角色「愛到卡慘死」，王淨受訪時卻說：「我跟她的感情觀，像到我會怕。」被問到劉冠廷的角色3大缺點劈腿、說謊、沒有成就，哪一項最難接受？王淨語出驚人：「我都不覺得這些有問題。」

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▲王淨（左）密會劉冠廷練探戈差點吐，《非殺人小說》詭譎問對方「你真的愛我嗎」。（圖／CATCHPLAY）
▲王淨（右）對渣男容忍度高。（圖／CATCHPLAY）
王淨被甩又怎樣　「世界不會毀滅」

水瓶座的王淨腦迴路不同於一般人，以往在感情上也受過背叛的傷，但是她卻沒感受到俗世男女那種恨意，她淡淡說：「就我自己的經驗，被劈腿一定會傷心，覺得被背叛，但是不代表這個人很壞，他一定有一塊缺失需要去尋找，那就為後果承擔。」強大的自信來自王淨很清楚，沒有誰是非他不可，「我不覺得在一段感情上被不要了，我的世界就會毀滅。」

▲王淨密會劉冠廷差點爆吐　《非殺人小說》不藏了「你真的愛我嗎」。（圖／CATCHPLAY）
▲王淨（左）、劉冠廷詮釋激情消失的多年情侶。（圖／CATCHPLAY）
王淨、曹佑寧水火交融　認愛1年超甜蜜

王淨坦言自己受吸引的對象，就是「直率、簡單」的人，有沒有成就無所謂，「我是他的女友，又不是他的主管。」出道7年，男友曹佑寧是王淨最公開放閃的一任，王淨談到他滿是甜蜜，笑說「他很棒」，導演柯貞年認識雙方，也表示：「小曹有一個很神奇的力量，他沒有計較那麼多，讓人很舒服自在，王淨情緒波動比較大，小曹很穩定，完全可以理解他們為什麼會在一起。」

▲劉冠廷（左）在《非殺人小說》背叛王淨，一夜情隋棠（右）後對方竟離奇身亡。（圖／CATCHPLAY）
▲劉冠廷（左）與隋棠（右）一夜情引起《非殺人小說》命案。（圖／CATCHPLAY）
《非殺人小說》抓凶手　隋棠紅洋裝暗示關鍵

在《非殺人小說》裡，劉冠廷背著女友王淨偷吃鄰居隋棠，醒來卻捲入一夜情對象的離奇命案，而緝凶的線索舖在大大小小的場景裡，柯貞年表示整部戲圍繞「紅、黃、綠」3個色系展開，隋棠身上的紅洋裝，在所有具有嫌疑的住戶裡，都是不同的樣子，「有人覺得像狐狸精，有人覺得俠氣，反射的就是自己想從這個女人身上得到的缺乏那一塊。」

劉冠廷被戲稱「劉監製」　3樓層高爬窗一口答應

導演柯貞年常常戲稱劉冠廷「劉監製」，因為他不僅管自己角色，也很在意其他人的戲合不合推理劇該有的邏輯，拍戲的賣命程度也讓柯貞年很訝異，第2集裡，有一幕是劉冠廷從隋棠住的3樓那一帶爬窗逃走，導演開玩笑說：「不要吊鋼絲了。」劉冠廷沒有第二句話，就回「可以啊」，可說是有求必應。

《非殺人小說》卡司包括劉冠廷、隋棠、王淨、卜學亮、大文、劉亮佐、柯叔元、于子育、曾珮瑜、段鈞豪、張詩盈、張書豪、林子熙與方郁婷等實力派演員一同飆戲，將在2024年1月17日起每周三晚間6點於CATCHPLAY+影音平台、愛奇藝國際站同步更新上架，1月21日每周日晚間8點於八大戲劇台、晚間9點於CATCHPLAY電影台同步更新跟播。

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