《單身即地獄3》曹旻志睡衣性感露背挨罵！PD親自揭露錄製真相
韓國戀愛實境節目《單身即地獄3》9日播出完結篇，引起觀眾瘋狂討論，其中男嘉賓李官熙太花心被罵「海王」，最後加入的女嘉賓曹旻志也引起熱議，她跟官熙去天堂島時大膽穿著露背睡衣，過度裸露的裝扮，讓觀眾覺得太誇張，製作人也坦白說，睡衣是曹旻志自己帶來，製作單位不會特別確認私密衣物。
記者江芷稜／綜合報導
曹旻志在《單身即地獄3》後面幾集才登場，但她擁有甜美外型，加上個性主動，非常勇於示愛，深受觀眾關注，她與籃球選手李官熙前往天堂島享受2人世界時，突然穿著紫色綁繩細肩帶露背裝亮相，露出一大片雪白美背，大方展現完美身材，性感睡衣讓主持人看了都不敢置信，網友則認為曹旻志的穿著太裸露。
不僅如此，曹旻志對官熙心有所屬，卻仍跟男伴朴民奎一起去天堂島，最後雙方一起搭乘直升機時，她不顧朴民奎及崔慧善在旁，悄悄用手戳李官熙的手臂，對方懶得理她，讓她當場淚崩，朴民奎好心借她袖子擦眼淚，節目播出後引起許多網友熱議，認為她的舉動非常不尊重朴民奎。
對此，《單身即地獄3》的導演金PD受訪時表示，「製作組會確認來賓的衣服，但不會連睡衣都確認」，曹旻志的睡衣是自己帶來的，不過嘉賓來參加戀愛實境節目，就是想要吸引異性喜歡，節目就是用開放心態的方式進行，認為她的服裝還在可以接受的範圍內。
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