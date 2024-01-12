夢時代秀泰影城慶周歲！專屬週年活動開跑

秀泰集團於2023年1月，耗資超過2.5億於夢時代購物中心打造高雄灣區首座旗艦級精品影城，開幕首年即創造1.5億元票房佳績，為感謝廣大高雄影迷的熱情支持，特別推出多項寵粉活動，於1月12日起連續10天與影迷們一起歡慶周歲。
記者陳美嘉／高雄報導
為了回饋熱情滿滿的高雄影迷們，夢時代秀泰影城舉辦一系列的寵粉活動，於1月12日至1月21日，秀泰APP會員消費點數兩倍瘋狂送，每天還會抽出10位幸運消費者，有機會可獲得「LG XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響」、「QOOVI 藍芽耳機麥克風」及多款電影週邊等好禮，活動期間內消費累積最高的影痴還可獲得全年「天天免費看電影」的超級大獎！另外，在1月14日周歲當天，購買販賣部指定單品品項還可享買一送一的優惠。
日本知名IP《SPY×FAMILY間諜家家酒》首度躍上大銀幕的新作《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》已在日本突破34億日圓的票房成績，台灣也將於1月19日盛大上映，秀泰影城看準這股安妮亞商機，1月19日起獨家開賣2款「SPY×FAMILY間諜家家酒」超Q萌隨身商品，有環保實用的「飲料提袋」及愛不釋手的小巧「果凍包」，可愛又實用的設計，絕對是粉絲逛街旅行的最Q配件。