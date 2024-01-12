烏克蘭記者看台灣大選：對戰爭爆發可能性的低估就像2022年的基輔

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麥克走訪了金門，一位於1968年出生的當地漁民說，小時候經歷過真正的戰火洗禮，戰爭的可怕讓他留下深刻印象，不希望兩岸又發生戰爭，「戰爭會摧毀一切，會有很多人死去」。麥克指出，金門曾經是台海前線發生激烈衝突的戰場，但如今對於戰爭的印象似乎只存在於歷史記憶，即使金門實際上距離中國如此之近。
麥克在台北訪問了一位美籍台裔女子，女子表示，自己過去總是非常自信地告訴台灣朋友，如果台海爆發戰爭，美國將介入保衛台灣。但是現在，看到美國對烏克蘭的支持正在迅速消失，女子對於美國支持台灣的信心也發生動搖，對於美國政府感到失望。女子還透露，自己曾經對台灣朋友似乎不擔心戰爭可能爆發感到疑惑，但隨著時間過去，她現在明白無論如何重視國防安全，想要長年保持高度警戒是很困難的。
一位在新港開咖啡店的男子告訴麥克，影響他投票的最重要因素在於民生經濟，比起地緣政治，他更關心房價上漲、經濟成長放緩等現實問題。男子認為兩岸發生戰爭的機率只有10分之1，因為兩岸人民之間的交流還是很頻繁。
麥克直言，男子的說法讓他想起許多烏克蘭人，他們也曾經用類似的邏輯認為俄羅斯不會發動戰爭。麥克指出，在威權國家中，一個握有最高權力的領導者往往會出於純粹的意識形態，做出不顧反對意見的決定。而習近平一直說兩岸統一是歷史的必然，且從未排除使用武力完成統一。
被繼續問到假如台海戰爭真的發生，男子說自己會為了保衛國家而戰，畢竟生於斯長於斯，台灣就是自己的家園。
麥克表示，男子表現出的情緒同樣讓他非常熟悉，許多烏克蘭人也是在戰爭爆發後決定為國家挺身而出。麥克指出，烏克蘭民眾從俄烏戰爭中學到的教訓就是，許多人無法想像也拒絕相信戰爭會爆發，因而等到戰爭真的發生時缺乏準備。但是，當隔壁的獨裁者鄰居說，「你沒權利作為一個獨立的國家存在」，且獨裁者鄰居願意動用暴力來執行他們的信念時，就是時候採取反制行動了。
麥克最後結論，自己的烏克蘭朋友最想跟台灣說的話就是，「不要像我們一樣」，請在敵人找上門前就做好準備。