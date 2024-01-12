台中婦停車遭機械車位「夾頸」亡！今完成相驗 家屬對死因無意見
台中市一名42歲黃姓女駕駛，昨日下午2時許，準備要停往自家地下機械式停車場時，疑因不慎踩油門而使車輛暴衝，當場頸部遭夾，送醫急救無效身亡，檢方今（12）日進行相驗，確認黃女死因為創傷性休克併呼吸衰竭。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該棟大樓屋齡31年，機械車位不多，事故發生後，機械維修師傅到場勘查，稱機械車位升降都沒問題，車台也已到位，肇因可能是駕駛不小心暴衝導致，而根據警方調查，報警的是黃女的38歲陳姓鄰居，當時他到停車場見到有輛轎車斜停，遂下車查看，卻驚見黃女頸部被夾住，嚇得趕緊通報，警消到場後立即出動破壞器材，將黃女救出，但他經醫院全力搶救仍宣布急救無效。
台中市都發局使用管理科，接獲通報後立即派員前往，並通知管委會及第三方檢查協會至現場協助勘查，以盡速釐清事故發生原因及責任歸屬，經查這處機械停車設備未定期安檢，已於現場張貼勒令停止使用，並針對建築物升降設備及機械停車設備管理人違反建築法，依規處1萬5000元罰鍰，令其限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，將連續處罰，並勒令停止使用設備，等車輛移除、設備修復，並經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，才能同意恢復使用。
台中地檢署今日進行相驗，確認其為意外死亡，無他殺可能，死因為創傷性休克併呼吸衰竭，家屬對死因無意見。