讚蔡英文做得樣樣好！余天動怒爆粗口「說下架民進黨三小話？」
選前進入倒數階段，民進黨今（12）日回防總統候選人賴清德故鄉新北市，舉辦「迎向勝利選前之夜」，晚間7時許支持者擠爆板橋第二體育場，更喊出現場突破10萬人到場，新北市競總主委余天也現身助講，大讚賴清德歷練豐富加上駐美大使蕭美琴，當選就能上手，不像其他兩組還要補習，另在野黨喊「下架民進黨」，他也氣憤爆粗口稱「說下架民進黨那是三小話？」大讚總統蔡英文做得好，且是樣樣都好。
記者陳威叡／台北報導
余天今日特別現身選前之夜，致詞時分享自己做阿公的喜悅，沒事就在家含飴弄孫。而本次三組候選人中，賴清德經歷豐富，做過立委、市長、行政院長與副總統，每一樣都有經驗，蕭美琴則是擔任駐美大使，賴蕭配勝選就能上手，不像其他兩組還要補習。
余天也強調，除了總統勝選，國會也要過半，才有辦法做很多事，除了區域立委外，政黨票更是攸關不分區立委，雖然自己沒有在其中，但那是個人的私事，希望大家還是要票投6號政黨票，另提及在野黨喊「下架民進黨」，氣憤爆粗口稱「說下架民進黨那是三小話？」大讚總統蔡英文做得好，且是樣樣都好。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。