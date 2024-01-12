出場受到熱烈歡迎！「非常律師」陳俊翰讚賴蕭最關注弱勢族群

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陳俊翰登台時表示，賴清德、蕭美琴是所有總統候選人，唯一對社會弱勢族群、提出完整規劃的候選人，明天台灣人的選擇，是要決定台灣走向哪裡，是很重要的決定，呼籲大家把三張選票投給民進黨。
陳俊翰提到，明天要讓全世界看到，台灣人對自由民主渴望，讓世界看到，台灣的自信、驕傲，讓全世界看到，台灣人的美德，「拜託大家，把手中力量借給我，明天這個時候，讓我們一起迎接勝利、為台灣歷史寫下光榮一頁」。
郭昱晴也說，侯市長說要讓中國學生來到台灣就業，與台灣青年搶工作，民眾黨總統候選人柯文哲則說，要把選罷法的排黑條款修回來，藍白過半，台灣能不亂嗎？呼籲大家三張選票支持台灣、上架台灣，讓台灣成為世界民主國家的典範。
陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），除全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢，但仍能克服困難成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，更是台灣首位SMA律師，同時會計師執照，被譽為台版「非常律師」。
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