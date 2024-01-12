民眾黨凱道選前之夜　徐春鶯、柯美蘭批綠媒抹黑霸凌

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▲民眾黨在凱道舉行選前之夜，柯文哲胞妹柯美蘭登台助講。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）

明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，