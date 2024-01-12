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民眾黨凱道選前之夜　徐春鶯、柯美蘭批綠媒抹黑霸凌

▲民眾黨在凱道舉行選前之夜，陸配徐春鶯登台助講。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）
▲民眾黨在凱道舉行選前之夜，陸配徐春鶯登台助講。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨今（12）日晚間在凱道舉行選前之夜，民眾黨宣布現場人數超過20萬人，陸配徐春鶯怒批綠媒霸凌、民眾黨總統候選人柯文哲的妹妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭痛也批民進黨在疫情嚴峻之際阻礙疫苗進口，更批評她參選遭到綠營無情抹黑。

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民眾黨不分區立委安全名單，原打算納入中國籍配偶、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯，但徐春鶯卻被爆出未放棄中國國籍、曾是共產黨員等爭議，雖然她接任民眾黨新住民委員會主委，但婉謝不分區立委提名邀請。

民眾黨選前之夜邀請到徐春鶯與柯美蘭助講。徐春鶯談到先前民眾黨有意提名她成為不分區立委候選人，「但是副總統賴清德說我是共產黨，接著綠媒和綠營瘋狂霸凌我，各種造謠、污衊來抹殺我，但是我看到柯文哲沒有害怕退縮，堅持要給新住民不分區立委一個安全名單。」

徐春鶯說，她支持民眾黨、支持柯文哲，理由是全台各政黨只有柯文哲把新住民放在首位，給予新住民一個不分區安全名單，也許其他政黨會說支持新住民，但那是看得到、拿不到

柯美蘭化身「柯小P」上台助講時，痛批4000萬劑WHO認證的疫苗被民進黨否決，「高端疫苗採購合約封存30年，你可以忍耐嗎？」新竹台大醫院是新冠肺炎專責醫院，但是時任新竹市長林智堅卻沒給台大醫院疫苗打，她就讓同仁到竹北生醫來打，甚至讓27號針頭都打光，只為讓剩餘的疫苗同仁可以先打，見證民進黨貪懶。

柯美蘭更痛批親綠名嘴說她買保育地，上面有電塔，但是名嘴卻說可以賣2億元，柯文哲說民進黨攻擊對手殘酷不理性，她見識到了，但是她跟柯文哲絕對經得起檢視。

柯美蘭也痛批民進黨的競選對手在新竹市買300面廣告牆，她沒有錢，只能以護眼講座代替米粉場，但是柯文哲告訴她高昂競選經費是敗壞的開始，懇請大家將柯文哲送入總統府。

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▲民眾黨在凱道舉行選前之夜，柯文哲胞妹柯美蘭登台助講。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）
▲民眾黨在凱道舉行選前之夜，柯文哲胞妹柯美蘭登台助講。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）

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