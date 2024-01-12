民眾黨凱道選前之夜　徐春鶯、柯美蘭批綠媒抹黑霸凌

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民眾黨選前之夜邀請到徐春鶯與柯美蘭助講。徐春鶯談到先前民眾黨有意提名她成為不分區立委候選人，「但是副總統賴清德說我是共產黨，接著綠媒和綠營瘋狂霸凌我，各種造謠、污衊來抹殺我，但是我看到柯文哲沒有害怕退縮，堅持要給新住民不分區立委一個安全名單。」
徐春鶯說，她支持民眾黨、支持柯文哲，理由是全台各政黨只有柯文哲把新住民放在首位，給予新住民一個不分區安全名單，也許其他政黨會說支持新住民，但那是看得到、拿不到
柯美蘭化身「柯小P」上台助講時，痛批4000萬劑WHO認證的疫苗被民進黨否決，「高端疫苗採購合約封存30年，你可以忍耐嗎？」新竹台大醫院是新冠肺炎專責醫院，但是時任新竹市長林智堅卻沒給台大醫院疫苗打，她就讓同仁到竹北生醫來打，甚至讓27號針頭都打光，只為讓剩餘的疫苗同仁可以先打，見證民進黨貪懶。
柯美蘭更痛批親綠名嘴說她買保育地，上面有電塔，但是名嘴卻說可以賣2億元，柯文哲說民進黨攻擊對手殘酷不理性，她見識到了，但是她跟柯文哲絕對經得起檢視。
柯美蘭也痛批民進黨的競選對手在新竹市買300面廣告牆，她沒有錢，只能以護眼講座代替米粉場，但是柯文哲告訴她高昂競選經費是敗壞的開始，懇請大家將柯文哲送入總統府。
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