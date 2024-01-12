選前之夜喊破20萬人！韓國瑜：讓過去8年烏雲離去 力挺侯康配
侯康配「贏回中華民國」選前之夜造勢在8時開始，晚間約7時38分，前台南市議員謝龍介已喊出，現場超過20萬人。不分區立委候選人第一名韓國瑜喊話，過去大家只要認真工作打拼，未來一定會比現在更好，不過民進黨執政八年，卻把政府搞壞，喊話「讓過去八年台灣天空上的烏雲遠離而去，用選票支持侯康」。
記者林怡昕／台北報導
侯康配「贏回中華民國」選前之夜造勢今天晚上8時，在板橋第一運動場登場，除了國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、不分區立委候選人第一名韓國瑜之外，還有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕加持，更找來前台大校長管中閔助講，營造團結氣勢。
韓國瑜指出，拜託大家明天總統選舉支持侯友宜、趙少康，國民黨提出的區域立委，希望大家也都全力支持，力拼立院過半，民進黨貪污腐敗八年，民進黨爸爸是誰？民進黨的爸爸是誰幫他取的名字？是創黨大老林正杰，「他一手誕生了民進黨，今天林正杰怎麼說民進黨？貪污腐敗！無法無天！」
韓國瑜直指，稍早不分區立委候選人吳宗憲講了支持成立特偵組，專辦貪污大官，自己一定會配合，哪個大官敢貪污就嚴辦，一定要回到善良純樸風氣，過去大家只要認真工作打拼，未來一定會比現在更好，不過民進黨執政八年，卻把政府搞壞。
韓國瑜最後喊話，給我們選票力量，讓我們一起改變台灣未來，讓過去八年台灣天空上的烏雲遠離而去，用選票支持侯康，支持區域立委，支持政黨票。