力挺侯康讓台灣走回正途！蔣萬安批民進黨曾許下的承諾　全是詐騙

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蔣萬安說，過去給民進黨機會，但8年來，民進黨曾用漂亮的辭藻許下的承諾，不只沒有實現，還都是詐騙；2025非核家園吸引很多年輕人，但確定做不到，說要20％的綠色能源，現在10％都不到，說要捍衛食安，卻開放萊豬；說不會缺電，但到處都缺電；賴清德說要公開高端合約，結果到現在都沒有，就是不敢公開，這就是民進黨。
蔣萬安說，這一 一定要支持正直、善良、誠信、有魄力的侯友宜，侯友宜是基層出身，一路做到新北市長，治理能力得到肯定，侯友宜提出的政見務實，解決許多問題，包括當選後會廢除巴氏量表，讓很多需要照顧的長輩得到更好的照顧，讓年輕人學貸免利息、購屋免頭期款，這些真正好的政見，才能帶領台灣真正經濟繁榮發展。
蔣萬安痛批，民進黨執政8年越來越專制，在立法院用多數暴力強行通過法案，一黨獨大、貪污腐敗、派系分贓，酬庸高端肥貓賺飽飽，人民苦哈哈，因此一定要支持侯康配，讓台灣走在正途。
台中市長盧秀燕一開始則問大家的新年新希望，她說，她的心願是不要有詐騙，很多人的希望是不要缺物資，也有人希望兩岸平安，當兵的孩子不要發生什麼事，全國民眾都有生活上的心願，為什麼有這麼多不安心？因為民進黨8年執政造成不安。
盧秀燕說，如果一個政府做到詐騙這麼多，好人沒保障，搞到兵役延長、飛機天天來，人民不安心，為什麼要繼續延續？大家有選票可以改變國家，讓台灣更好，拜託集中選票，支持侯康配。
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