桌球／林昀儒五局激戰險勝16歲日本神童！下一戰將戰死敵梁靖崑
台灣桌球一哥林昀儒今日在2024WTT杜哈球星挑戰賽16強賽，交手被譽為「日本桌球神童的」16歲選手松島輝空，兩人激戰到決勝第五局才分出勝負，林昀儒以3：2取得勝利，晉級八強。
記者陳云茹/綜合報導
今日林昀儒開局處於劣勢，5:11丟掉首局，但比賽中段漸入佳境11:5取得第二局，並在第三局一路壓著松島輝空打，11:3率先取得聽牌優勢。未料第四局開始雙方越戰越火熱，林昀儒先是7:11丟失第四局被扳平，決勝第五局11:8拿下，以3：2（5:11、11:5、11:3、7:11、11:8）贏得前進八強賽門票，他也在最後一球確定拿下後振奮大吼激勵自己。
林昀儒此役的對手不容小覷，年僅16歲的松島輝空出身於桌球世界，不僅父母是桌球選手，他的弟弟松島輝空與妹妹松島美空都從事桌球運動，也在近幾年進入大眾視野。
松島輝空的天賦與快速的進步讓他有「桌球神童」、「天才少年」、「張本二世」等封號，昨日他也爆冷在兩局落後的劣勢下，「讓二追三」大逆轉日本一哥張本智和，雖在16強賽輸給我國好手林昀儒，但年僅16歲的他未來令人期待。
林昀儒在贏下這場比賽後，下一戰將對上中國隊梁靖崑，兩人三次對戰林昀儒都吞下敗仗，月初的WTT男子年終總決賽林昀儒也因不敵梁靖崑而一輪遊結束賽程，若明日八強賽獲勝，他也將收穫兩人對戰首勝。