拚新北全國最高票　賴清德喊：沒忘記根、以身為礦工之子為榮

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蔡英文致詞結束後，賴清德隨即現身，兩人手拉手向支持者致謝。賴清德表示，明天就要投票，很高興在選前之夜回到故鄉新北，「現場已經大爆滿，給大家鼓掌！」
賴清德說，這場選舉他已經環台8圈，看到大家對這塊土地的感情、對國家期許，感謝鄉親力挺，希望大家共同完成最後一哩路，達到共同目標。他說，不管是2016年的116萬票、或是2020年的139萬票，新北鄉親都是用全國最高票，肯定蔡總統、肯定正確的路線，「這一次，大家不可以偏心，也要用全國所有縣市的最高票，來支持賴清德、給新北的囡仔肯定！」
賴清德說，新北是他生命的起點、永遠的家，他的父親、全村的長輩，幾乎都在礦區工作，礦工雖然辛苦，但他相信那個時代的礦工對台灣經濟發展，有很大的貢獻，都應該贏得尊敬，而不是被歧視，「我沒有忘了我的根，我以身為礦工之子為榮」。
賴清德提到，他的生命經驗相信不是最艱苦的，但他所愛的故鄉教會他的事，已經足以讓他勇敢堅強，不向命運屈服，「未來，我領導國家，也會在波滔洶湧的國際局勢中，不畏艱難，乘風破浪，帶領台灣勇往前進」。
賴清德指出，今年全球有超過65個國家舉行大選，全世界都在關注，台灣人民會做怎樣的選擇，國際媒體都看得很清楚，中國偏好的人選，就是他的對手，「因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照」；他說，國際趨勢已經越來越明顯，若台灣再次向中國靠攏，台灣就沒有優勢了，外資對台灣的投資，更可能暫緩或停止，「這一仗，台灣必須要贏！不僅為自己贏、也讓世界的台灣贏，贏得全球民主的第一場勝利」。
「擔心的話，就要去投票，焦慮的話，就要去拉票，煩惱的話，就要去催票！」賴清德提到，當你認為，不差你這一票的時候，才剛落幕一下說合作、一下又分手的鬧劇會回來；年輕人的低薪、股市無法破萬點，這種低迷的經濟，通通都會回來。
賴清德提到，對他來說，沒有比為國家和人民服務，更有意義的使命了，未來他當選總統，會用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊，團結全國、壯大台灣，未來他當選總統，會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，也會落實愛與和平、非暴力的核心價值。
賴清德接續說，未來他當選總統，會繼續走民主和平的路、站在自由民主、國際陣營這一邊更會永遠站在台灣人民這一邊；會走創新繁榮的路，且也要將經濟成長所帶來的繁榮，和全國人民分享；會走公義永續的路。建立公平的社會，讓大家看見希望；會繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧；從老到小，政府都會守護；會繼續投資未來世代。因為支持年輕人，就是國家最好的投資；會繼續落實居住正義，未來，社會住宅全力蓋、加速蓋，讓人人都有一個家。
賴清德指出，他廣納了跨世代、跨領域、跨黨派的人才，組成民主大聯盟，就是希望能夠讓更多人才和全台灣一起，創造更好的未來，「拜託大家，我們不要分散力量，不要過度樂觀，結果民主的力量沒過半，反而讓藍白過半，這樣子，改革推不動、建設做不來、國家安全更會受到嚴重衝擊」。
賴清德喊話說，總統副總統要當選，國會要過半，新北絕對是關鍵中的關鍵，新北贏、台灣就會贏，「請故鄉新北的鄉親，集中選票，支持新北子弟賴清德、蕭美琴、也支持我們的立委候選人」；他呼籲，請支持民進黨的候選人、政黨票，「請集中選票，唯一支持6號的民主進步黨，讓跨黨派跨世代跨領域的好人才，進入國會，也成功的搶救王義川」。
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