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砲轟賴清德比馬更相信習近平！趙少康再提高端：民進黨豪洨最厲害

▲國民黨副總統候選人趙少康說，賴清德、蔡英文最相信習近平。（圖／記者葉志明攝，2024.01.12）
▲國民黨副總統候選人趙少康說，賴清德、蔡英文最相信習近平。（圖／記者葉志明攝，2024.01.12）

記者林怡昕／台北報導

侯康配「贏回中華民國」選前之夜今晚登場，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康等人約9時大進場，主持人更喊出，現場已超過22萬人。趙少康直指，民進黨造勢通通在罵前總統馬英九，但是明明就是蔡、賴最相信習近平，更再提高端合約也沒還沒解密，痛批「民進黨豪洨（胡說八道）最厲害」。

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侯康配「贏回中華民國」選前之夜造勢今天晚上8時，在板橋第一運動場登場，除了國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、不分區立委候選人第一名韓國瑜之外，還有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕加持，營造團結氣勢。

趙少康指出，前兩天馬英九被德國記者問，信不信任習近平，結果民進黨造勢通通在罵馬英九，習近平跟拜登會談時，習近平否認2027、2035年打台灣，結果總統蔡英文、民進黨總統候選人賴清德如獲至寶，因為習近平説不會打仗，直言「明明就是蔡賴最相信習近平，甚至比馬英九還相信習近平」。

趙少康痛批，「賴皮寮」沒解決，侯友宜文大宿舍已經轉型成青年住宅，自己中廣董事長辭了，公文也已經送到NCC，「賴清德你在哪，信託在哪？公義在哪？現在右派金山分局看守，國家的錢是這樣浪費的？」前幾天立院開會，高端合約也沒還沒解密，痛批「民進黨豪洨（胡說八道）最厲害」。

趙少康說，鴻海創辦人郭台銘現在在泰國，因為民進黨用司法恐嚇他，還恐嚇里長，這就是民進黨介選，他也說，侯友宜市長做得好，賴清德台南市長做了什麼事情？200多天不到市議會、鐵路東移拆房子、爐渣爭議，都是賴清德核准，柯文哲在台北市當八年市長，郝龍斌一年一年捷運，柯一條都沒有，還限制紅線不能停車，要計程車司機絕對不能投給柯文哲。

趙少康更一ㄧ點名侯友宜政見，喊話要教訓、打臉、下架民進黨，這票不只是侯友宜、趙少康，更是明天要下架貪腐不正義、豬哥、歪哥的民進黨，還給民間繁榮的台灣。

▲國民黨副總統候選人趙少康說，賴清德、蔡英文最相信習近平。（圖／記者葉志明攝，2024.01.12）
▲國民黨副總統候選人趙少康說，喊話要教訓、打臉、下架民進黨。（圖／記者葉志明攝，2024.01.12）
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