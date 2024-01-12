開戰三上悠亞、相澤南！三級片《一路向西2》徵3名男優條件全曝光
2012年上映的香港三級片《一路向西》，近日宣佈開拍續作《一路向西2 東京AV攻略》，由首集男主角張建聲領軍「5大AV女優」三上悠亞、波多野結衣、相澤南、村上悠華以及素海霖主演，並公開招募3名男優，條件分別為可愛專一、幽默風趣、怕老婆的爺爺，消息一公開立即引起熱烈討論。
記者黃雅琪／綜合報導
香港三級片《一路向西2 東京AV攻略》由孫立基監製並與導演鄭峰嵐聯合執導，即將在3月下旬前往日本東京開拍外景，再回到香港進行第二階段工作。本片宣佈即日起至18日開放報名、20日試鏡3名男優，需求分別為視覺年齡24-26歲，可愛專一的男主角「Henry」、視覺年齡29-32歲，幽默風趣的男主角「睿少」，最後一名需要75-85歲，個性外冷內熱怕老婆的「爺爺」。
片中角色「Henry」是素海霖的男朋友，兩人將有大量對手戲演出，屆時試鏡當天會由素海霖親自挑選對手演員，對於挑選「男友」的標準在哪裡？素海霖笑說：「比較喜歡成熟穩重的男人，戴眼鏡會加分，其實最重要是要能給我安全感，主要會看大家的談吐與表現，能不能讓我感到開心，外型反而是其次。」
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