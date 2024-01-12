凱道選前之夜破35萬人！柯文哲承諾：你們想要的未來一定實現

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柯文哲說，對手抨擊他沒有陸軍、沒有資源，所以非常感謝支持者一路陪在身邊，也感謝認真推動「55計畫」的年輕人，雖然大家來自不同地方，但有共同理想，一起來實現它，他承諾「親愛的台灣人民，你們想要的未來會幫忙實現」。
柯文哲主張，「台灣自主、兩岸和平」所以要合理化國防預算，要達到GDP的3%，不止是兩岸，更要鞏固印太的和平，他也主張要永續環境，擴大潔淨能源的發展，加速電網更新。柯也主張，為了下一代必須實施高教改革、推動雙語教育、智慧教育，長照支出要擴編、補助健保、提高醫療衛生支出，達到GDP的8%，強化有效醫療 永續健保。
柯文哲主張，為了居住正義，他會拿出我在台北市時候的魄力，大力蓋社會住宅、大力租金補貼、大力改革稅制，要打造一個真正多元的共融社會。柯文哲也表示，其實他們已經創造奇蹟，只靠小額募款竟然可以打完這場總統大選，這是台灣公民力量的勝利，他再度謝謝大家。
晚會最後壓軸，民眾黨北市議員、區域與不分區立委候選人、新竹市長高虹安、民眾黨副總統候選人吳欣盈、柯文哲的父母在台上大跳「炸裂舞」，大喊「一起票投柯文哲」。不過，柯文哲卻在原地不為所動，引起一片笑聲，最後在10點準時結束晚會。
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