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凱道選前之夜破35萬人！柯文哲承諾：你們想要的未來一定實現

▲民眾黨選前之夜，總統候選人柯文哲呼籲支持者回家投票。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）
▲民眾黨選前之夜，總統候選人柯文哲呼籲支持者回家投票。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨今（12）日晚間在凱道舉辦選前之夜，超過35萬人參加，柯文哲細數台北市長任內政績，並稱讚選戰都靠小額能夠走到現在，創造奇蹟，他承諾人民想要的公平正義未來會幫忙實現。

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柯文哲致詞時表示，他當醫生時就是解決病人的病痛，面對問題、解決問題是他一生的工作準則，他離開醫院踏入政壇，每天都在解決人民遇到的問題，現在人民就是他的病患，你們想爭取的未來、想要的公平正義就是他奮鬥的理由。

柯文哲說，對手抨擊他沒有陸軍、沒有資源，所以非常感謝支持者一路陪在身邊，也感謝認真推動「55計畫」的年輕人，雖然大家來自不同地方，但有共同理想，一起來實現它，他承諾「親愛的台灣人民，你們想要的未來會幫忙實現」。

柯文哲主張，「台灣自主、兩岸和平」所以要合理化國防預算，要達到GDP的3%，不止是兩岸，更要鞏固印太的和平，他也主張要永續環境，擴大潔淨能源的發展，加速電網更新。柯也主張，為了下一代必須實施高教改革、推動雙語教育、智慧教育，長照支出要擴編、補助健保、提高醫療衛生支出，達到GDP的8%，強化有效醫療 永續健保。

柯文哲主張，為了居住正義，他會拿出我在台北市時候的魄力，大力蓋社會住宅、大力租金補貼、大力改革稅制，要打造一個真正多元的共融社會。柯文哲也表示，其實他們已經創造奇蹟，只靠小額募款竟然可以打完這場總統大選，這是台灣公民力量的勝利，他再度謝謝大家。

晚會最後壓軸，民眾黨北市議員、區域與不分區立委候選人、新竹市長高虹安、民眾黨副總統候選人吳欣盈、柯文哲的父母在台上大跳「炸裂舞」，大喊「一起票投柯文哲」。不過，柯文哲卻在原地不為所動，引起一片笑聲，最後在10點準時結束晚會。

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▲民眾黨選前之夜，總統候選人柯文哲副手吳欣盈等人大跳炸裂舞，但柯文哲不為所動。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）
▲民眾黨選前之夜，總統候選人柯文哲副手吳欣盈等人大跳炸裂舞，但柯文哲不為所動。（圖／記者陳明中攝，2024.01.12）
▲民眾黨選前之夜，超過30萬人參加。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨選前之夜，超過30萬人參加。（圖／民眾黨提供）

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