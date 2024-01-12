民進黨解決苗栗破產難題！蔡英文喊：守護台灣第一品牌

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蔡英文說，明天全世界的關鍵字就是台灣，呼籲家用手中選票，選對的人，支持2號賴清德、蕭美琴，支持6號民主進步黨，「我們要讓全世界看到，台灣走對的路，繼續走民主路」。
蔡英文提到，她參選的起點就在這裡，2010年的市長選舉，2012、2016、2020的三次總統大選，新北市的鄉親朋友，始終給她最大的溫暖，「在回頭看看，時間可以證明，12年前的總統大選，我們對手的路徑，沒有為台灣帶來黃金十年，時間也證明了，我們『公平正義、面向世界』的路線，才是對的路」。
蔡英文細數8年政績，包含推動國防自主、年金改革、產業升級、能源轉型，「這條對的路，我們繼續走，台灣，沒有時間走錯路，更不能走回頭路」。
蔡英文提到，蔡英文的執政，支持台灣的每一個人，就像是民進黨從來沒有執政過的苗栗，一起解決財政破產的難題，過去7年，苗栗的債務不但沒有增加，還有能力還債了，要謝謝蘇院長，「選舉的政黨競爭，是民主台灣的常態，但選舉過後，我們一定要團結彼此，明天過後，我們還是彼此的朋友，還是彼此的家人，我們都是台灣人」。
「我也要跟許多的年輕朋友說，或許你覺得蔡英文做得不夠快、不夠多！」，蔡英文指出，身為總統，她比任何人都希望，國家可以進步得更快、改變得更好，國家的進步需要時間，而她知道，等待是辛苦的，例如婚姻平權，「我們方向正確、穩健前進，讓婚姻平權這條30年的漫漫長路，終於走到了終點」。
蔡英文喊話說，民主選舉，不是棄誰保誰，而是不要放棄自己神聖的一票，「用你手中的這一票，保護台灣，保護自己的民主自由生活方式，要2300萬台灣人民說，我們的國家不用誰來還給我們，我們都是國家的主人，國家因為人民而偉大，國家是我們一起擁有的，更是我們要一起守護的」。
蔡英文說，她相信賴清德、相信蕭美琴，相信賴清德準備好，扛下台灣隊長的責任，蕭美琴也準備好，接下協助賴清德的任務，「我相信，他們是2024年最好的選擇，相信他們會做得比蔡英文更好，相信他們會帶領台灣，在民主自由的大道上，走得更穩、走得更長遠」。
蔡英文呼籲，從2008年，她帶領民進黨，到現在16年了，民進黨雖然不完美，但我們做不好的，就是要做到好，且好還要更好，「守護台灣第一品牌，是民進黨永不懈怠的使命」。
「請再相信蔡英文一次。支持2號賴清德、蕭美琴，支持民進黨推薦的立委候選人，政黨票集中支持6號民進黨！」蔡英文喊話說，明天出門投票，不要為仇恨而投票，而要為了自己心愛的國家，投下這一票；不是為了分裂彼此而投票，而是為了團結國家，投下這一票；不只是為自己投下這一票，更是為了世世代代都能夠投票，堅定投下這一票。
蔡英文說，她的任期會停在520，但國家要繼續前進，讓賴清德、蕭美琴帶領台灣繼續前進，讓他們團結國家、壯大台灣；讓他們建設國家、照顧人民；讓他們守護國家，上架台灣，「蔡英文做的，讓賴清德、蕭美琴繼續做；蔡英文來不及做的，讓他們幫台灣繼續拚」。
蔡英文喊說，「這一票，讓台灣為世界，寫下今年的民主第一勝！這一票，讓我們延續台灣人的光榮故事，這一票，讓我們延續台灣的民主奇蹟！」
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