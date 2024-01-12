「賴清德跟我一對一對決」！侯友宜：藍白集中選票明天才不會後悔

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，第二，這是貪腐與清廉的選擇，賴清德縱容新潮流走貪腐、黑金路線，他成立特偵組，清查弊案，還給台灣清廉的政府；第三，這是公平正義廢死與反廢死的選擇，賴清德走的是廢死路線，侯友宜反廢死，依法執行死刑，強化治安，要對好人更好、壞人更壞。
第四，反核與能源永續的選擇，賴清德非核家園跳票了，他希望台灣不要再缺電，不要再人民不安、企業出走；第五，這是仇中抹紅與中間的選擇，賴清德喜歡抹紅，「我沒有依賴中國」，賴清德是鎖國，侯友宜走台灣中間路線，讓兩岸務實交流，捍衛國安，堅持台灣未來2300萬人決定。
侯友宜說，第六，國家路線，民眾黨柯文哲什麼路線真的不知道，但歡迎白色力量加入，民進黨是黑金貪腐進行式，民眾黨正在長大進行式，一人帶一個黨好辛苦，國民黨則是團結改革進行式，想想他回國民黨短短幾年，他基層公務員出身，沒有關係、沒有背景，竟然有機會代表國民黨參選總統，國民黨提名他們就是要來改革國民黨，尤其看到國民黨優秀的縣市長、不分區立委、年輕立委，一棒接一棒，這次選舉國會有機會超過民進黨，改革國會。
侯友宜喊，為了完成政黨輪替，邀請白色力量集中選票，柯文哲說可以綠白合，這不叫政黨輪替，藍白合作過程中，無論柯文哲怎麼污辱、糟蹋他，他都沒有回過，他為了政黨輪替，他可以忍耐、吞下去，集中選票投給真正讓民進黨下台的侯康配。
「藍白沒有合作成的，用選票來完成；藍白人民合作，終結綠色貪腐；藍白政黨合作，實現聯合政府！」侯友宜說，現在是一對一對決的時刻，是他跟賴清德的對決，蔣渭水前輩說，同胞要團結、團結真有力，不分藍白，團結才能實現政黨輪替，明天是經國先生逝世紀念日，他說過「今天不做、明天後悔」，藍白選民集中力量，明天才不會後悔，為了政黨輪替一定要投侯康配。
更多「2024大選」相關新聞。