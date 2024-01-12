比特幣ETF在美獲准上市！Vanguard禁止客戶購買：非良好投資標的
美國證券交易委員會（SEC）於10日正式宣布，批准11家機構的比特幣現貨ETF交易，正式上架開賣後更是吸引大批資金湧入，有投資客喊出比特幣價格今年就會站上10萬美金大關，比特幣目前的價格大約是4萬6000美金左右。不過，美國最大基金管理公司之一的Vanguard，已經表態禁止客戶購入比特幣現貨ETF，因為不符合Vanguard追求均衡、長期價值的基金管理原則。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《商業內幕》報導，Vanguard目前是全球第二大的基金管理公司，旗下擁有8兆美元資產。Vanguard對比特幣現貨ETF投下否定票，客戶透過Vanguard的申購平台沒辦法購買任何比特幣現貨ETF相關產品。
Vanguard表示，不打算提供客戶購買比特幣現貨ETF以及任何加密貨幣相關產品，因為這些產品和股票、債券、現金等資產類別不同，不符合Vanguard追求均衡、長期價值的基金管理原則。
Vanguard的立場與美國證券交易委員會的主席詹斯勒（Gary Gensler）相近，雖然證券交易委員會批准了比特幣現貨ETF上市，但詹斯勒批評比特幣是一種投機性、充滿波動的資產，且常被用於洗錢以及犯罪集團藉此籌資逃避制裁等非法場域。詹斯勒表示，投資者應該審慎評估比特幣以及其他加密貨幣相關的價值與風險。
然而，也有許多基金管理公司大力擁抱比特幣現貨ETF，像是貝萊德基金（BlackRock）、Charles Schwab等等，Vanguard拒絕比特幣現貨ETF的態度會帶來什麼影響，仍待觀察。
※【NOWnews 今日新聞
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